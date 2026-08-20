ТАИРОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Русский режиссер и актер театра, основатель и худрук Камерного театра в Москве.

Ранние годы. Становление

Происходил из семьи евреев Бердичева. Мать – Мина Моисеевна. Отец – Яков Рувимович, директор бердичевского еврейского училища. Александр проходил обучение в гимназии Киева, после окончания которой стал студентом юридического факультета Киевского университета. Образование закончил на юрфаке Петербургского университета в 1913 году. Однако еще в студенческие годы верх взяло его увлечение театром. Выбрав творческую стезю, Александр взял новую фамилию Таиров и принял лютеранское вероисповедание, что избавляло его от ограничений еврейской жизни (той же черты оседлости). В Петербурге Таиров также вступил в брак со своей кузиной Ольгой, родившей ему дочь.

Первой ролью на сцене для начинающего актера стал образ Пети Трофимова в «Вишневом саде» в постановке Драмтоварищества А.Н. Лепковской (1904). Затем около года Таиров играл в киевской труппе антрепренера Михаила Бородая, после чего несколько лет трудился в столичном театре Веры Комиссаржевской . До выпуска из университета в 1913 году молодой человек успел поработать на театральных площадках Сибири и Риги, несколько лет служил в театре Павла Гайдебурова. Здесь он впервые проявил себя как постановщик (спектакли «Гамлет», «Дядя Ваня», 1908).

Некоторое время после университета Таиров работал адвокатом, однако затем бросил службу, став членом труппы московского Свободного театра Константина Марджанова. Здесь он также выступил режиссером нескольких спектаклей. В театре Александр Яковлевич встретил актрису Алису Коонен , с которой сочетался браком в 1914 году. Тогда же он вместе с ней и другими единомышленниками основал в первопрестольной знаменитый Камерный театр. Таиров был его бессменным руководителем вплоть до закрытия в 1949 году.

Камерный театр

Александр Яковлевич стремился создать, по его же выражению, театр неореализма, театр синтеза. Основу репертуара составляли произведения на трагедийные и романтические темы, внимание актеров обращалось на использование и совершенствование пластических методов воплощения образа на сцене.

Дебютным спектаклем нового театра стала постановка пьесы индийского поэта Калидасы «Сакунтала». Впервые она была сыграна в декабре 1914 года. До Октябрьской революции 1917 года в театре игрались такие спектакли, как «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Фамира Кифаред» Иннокентия Анненского, «Покрывало Пьеретты» Шницлера, «Саломея» Оскара Уайльда и др.

В 1920-е годы Камерный театр был известен постановками пьес американца Юджина О’Нила, впоследствии нобелевского лауреата. В 1926 году свет увидели спектакли «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», в 1929-м – «Негр» (по пьесе «Всем детям божьим даны крылья»). Сам драматург очень высоко оценивал эти постановки Таирова, увиденные им на гастролях Камерного в Париже.

Знаковой постановкой Камерного театра стала «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, которую сам автор передал режиссеру в 1929 году. Премьера ее под названием «Опера нищих» состоялась в начале 1930 года и посвящалась 15-летнему юбилею театра Таирова. Роли в ней исполняли такие известные актеры, как Юлий Хмельницкий, Лев Фенин, Елизавета Уварова и др. Большой успех имел спектакль 1933 года по пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия» с Алисой Коонен. В 1935 году Александр Таиров получил звание народного артиста РСФСР (перед этим, в 1924 году он стал заслуженным артистом).

Однако далеко не всегда работа театра протекала безоблачно. Так, в 1936 году постановка Камерного, основанная на опере Бородина «Богатыри» с сатирически переделанным Демьяном Бедным либретто, неожиданно вызвала критику со стороны властей, увидевших здесь высмеивание и искажение истории Древней Руси. Камерный театр громила на своих страницах газета «Правда», а к критике присоединились многие деятели искусства, среди которых Мейерхольд и Станиславский . Не получили поддержки критиков и другие постановки 1930-х («Дети солнца» Горького , «Думы о Британке» Яновского, «Не сдадимся!» Сергея Семенова), чего нельзя сказать о спектакле тех лет «Мадам Бовари» с Алисой Коонен в главной роли.

В 1937-1939 годах в составе Камерного театра работала объединенная с ним труппа Реалистического театра, однако вскоре она покинула подмостки первого из-за творческих разногласий.

Во время Великой Отечественной войны театр вместе с труппой был эвакуирован сначала в Казахстан, а затем в Алтайский край, сам Таиров стал членом Еврейского антифашистского комитета. В 1945 году Александр Яковлевич в честь 30-летия своего театра был награжден Орденом Ленина.

Однако, несмотря на награды, послевоенные 40-е годы стали последними для Камерного театра. С 1946 года здесь, как и в других театрах, не могли ставить произведения зарубежных авторов, что сильно ограничивало репертуар. Однако главный удар был нанесен Таирову и его театру в 1949 году, в разгар т.н. борьбы с космополитизмом. Режиссера обвиняли в безыдейности и несоответствии его деятельности духу социалистического реализма. В конце мая 1949-го был сыгран последний спектакль таировского театра – «Адриана Лекуврёр», - поставленный еще в первые годы существования Камерного. После этого Таиров был уволен и вместе с супругой переведен в театр Вахтангова, однако так и не поработал там. На месте же Камерного театра в 1950 году появился Московский драмтеатр им. А.С. Пушкина .

Спустя месяц после этого, в сентябре 1950 года ушел из жизни тяжело болевший Александр Яковлевич. Выдающийся театральный режиссер был погребен на Новодевичьем кладбище Москвы.