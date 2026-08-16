ТАХАРКА

Тахарка — выдающийся царь 25-й (кушитской) династии (690–644 до н. э.), преемник Шебитку, сын Пийе (Пианхи) и царицы Абале. Считается основателем династии Напаты. Преемником Т. и последним кушитским правителем Египта стал его племянник (?) Талтамане (Танутамон). Правление Т. ознаменовалось борьбой с Ассирией и завоеванием Египта. Поводом для ассирийских вторжений была политика Т. в Палестине. В 671 до н. э. Асархаддон осадил Тир, царь которого Баал перешел на сторону Т., затем переправился через Синай и четыре месяца вел победоносные кампании против египетской армии. После захвата Мемфиса Т. спасся бегством. Администрация Египта была реорганизована; городам Дельты даны ассирийские названия. Когда Т. восстановил свое правление, Асархаддон снова выступил против Египта, но во время похода умер. Его преемник Ашшурбанапал разбил египетскую армию в 667/666 до н. э. и подчинил Египет до Фив. Ставленником ассирийцев стал Нехо из Саиса (665), Т. бежал в Нубию. Т. вел масштабную строительную деятельность от Судана до Дельты: большой храм Амона в Напате (Гебель Баркал), храмы Амона-Ра в Каве, в Восточной Семне, Бухене, Карнаке. В 1916 Д. Э. Райзнер обнаружил в Нури 50-метровую пирамиду Т. с фрагментом его статуи и 1070 каменных ушебти.

Лит .: Dunham D . The Royal Cemete­ries of Kush: Nuri. Vol. 2. Boston, 1955; Adams W . Nubia: Corridor to Africa. London, 1977; Davies W. V . Egypt and Africa: Nubia from Prehistory to Islam. London, 1993; Schneider T . Lexikon der Fharaonen. Zürich, 1994. Р. А. Орехов .