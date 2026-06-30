ТАГОР РАБИНДРАНАТ

Индийский писатель, поэт, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Биография и творчество

Рабиндранат Тагор родился в семье землевладельца Дебендранатха Тагора. Раннее детство провел в имении отца на севере Калькутты. Тагор проходил обучение в нескольких заведениях, в частности, в Восточной семинарии. В 1878-1880 гг. обучался в Англии.

Свою первую поэму Тагор написал в 16 лет, она была напечатана в журнале «Бхароти». В 1882 г. Тагор издал сборник «Вечерние песни», а год спустя – сборник «Утренние песни».

В 1890 г. Рабиндранат Тагор издал сборник поэм «Образ любимой», благодаря которому к нему пришла известность. В течение первой половины 1890-х гг. Тагор написал большую часть рассказов, описывающих сельскую жизнь Бенгалии того времени. Впоследствии эти рассказы были опубликованы в трехтомном издании «Гальпагуччха». Тогда же, в 1894 г., Рабиндранат Тагор издает сборник стихов «Золотая Ладья», а шесть лет спустя, уже на рубеже веков, – сборник «Мгновение». В 1901 г. Рабиндранат Тагор переезжает в Шантиникетан, небольшой город в 160 км. к северу от Калькутты, где основывает ашрам. Год спустя он публикует поэтический сборник «Память», посвященный умершей в том же году жене.

В начале 1900-х гг. Рабиндранат Тагор принимает участие и в политической жизни Индии. Он организовал сбор средств и кампанию в защиту борца за независимость Индии Бала Гангадхара Тилака. В 1905 г. Тагор стал одним из лидеров движения «Свадеши», которое возникло как протест против попыток британских колониальных властей разделить Бенгалию. В это время поэт пишет произведения патриотической направленности, среди которых песни «Золотая Бенгалия» и «Земля Бенгалии». Однако поэт отошел от участия в движении «Свадеши» после его радикализации и перехода к революционным методам борьбы.

В 1910 г. поэт издает сборник «Гитанджали» или «Жертвенные песнопения». В 1910-е гг. Тагор много путешествует по Европе и Азии, где его поэзия становится все более известной. Так, британское «Индийское общество» организует издания переводов поэзии Тагора на английский язык. Выходят и русские переводы его поэзии.

В 1913 г. Рабиндранат Тагор получает Нобелевскую премию по литературе «за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление, ставшее, по его собственным словам, частью литературы Запада». Индийский поэт стал первым неевропейцем, получившим эту награду.

В 1930-е гг. поэт стал резко выступать против системы каст, отношения к неприкасаемым в индийском обществе и к любому разделению людей в принципе. Тогда же Рабиндраната Тагора стали интересовать научные изыскания в области точных и естественных наук: биологии, астрономии, физики.

В последние годы жизни поэт испытывал серьезные проблемы со здоровьем, что сказалось и на тематике его поэзии – в ней стала превалировать тема смерти. Рабиндранат Тагор скончался в августе 1941 г. в своем родовом имении Джорасанко Тхакур Бари.