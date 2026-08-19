ТАФУР ПЕРО

Ранние годы

В исторических источниках сохранилось ограниченное количество сведений об этом испанце. Точная дата рождения Перо (Педро) Тафура неизвестна. В источниках упоминается период между 1405 и 1410 гг. Место рождения также вызывает вопросы. Ряд исследователей указывает место рождения Т. г. Кордову на юге Испании. В этом случае Т. был представителем известного рода Тафуров. Другие исследователи называют местом рождения Т. г. Севилью. В качестве обоснования данной гипотезы ученые приводят слова самого Т. о том, что он воспитывался в Севилье, проживая в доме Л. де Гусмана.

Т. был представителем знатного испанского рода. Относился к ордену Калатрава, был его рыцарем. Являлся подданным короля Хуана II Кастильского. Имел орден Чешуи – высшую награду при дворе.

Путешествия

Семья обладала большими средствами, которые Т. использовал на свое путешествие. Как знатный испанец, Т. тяготел к подвигам. Кроме того, идальго интересовало государственное устройство и торговля других стран, стремление перенять их опыт родным государством.

С 1436 г. Т. предпринял плавание по Средиземному морю. За период с 1436 по 1439 гг. он побывал в Марокко, Генуе, Флоренции, Венеции, Папском государстве, на Кипре, в Египте, Ливане, Византии, Швейцарии, Австрии, Венгрии, на о-ве Сицилии. Оказался в Константинополе во время его осады турецкими войсками.

Совершая плавание, Т. вел путевые заметки, которые стали основой его будущей книги «Странствия и путешествия», которую он написал спустя пятнадцать лет после путешествия. В труде нашли отражение события плавания, описание некоторых людей, обычаев и нравов народов.

Т. оставил много данных о народах, которых повстречал во время путешествия. Воспоминания пестрят также стремлением Т. показать свою геройскую роль в организации плавания и отстоять право испанских идальго на проведение подобных действий. В целом, книга стала своеобразным путеводителем для путешественников эпохи великих географических открытий.

Дальнейшая жизнь

Как свидетельствуют источники, Т. не имел особой поддержки при дворе, был вынужден жить в Кордове. Здесь он совершал разные покупки, данные о которых сохранились в документах 1460, 1469, 1476 и 1477 гг. За 1479 г. сохранились сведения о фигурировании фамилии Т. в актах городского совета.

Точная дата смерти Т. вызывает вопросы. Согласно завещанию его супруги, датированным 1490 г., Т. умер ранее 1485 г. Предположительно, скончался он в 1480 г. Именно в этот год он перестает фигурировать в актах городского совета.

Семья

Т. был женат на Хуане Ороско. Дети: Хуан, Мария, Майор, Элена.