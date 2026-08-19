ТАФТ, УИЛЬЯМ ГОВАРД

Тафт ( англ. Taft) , Уильям Говард (15.09.1857, Цинциннати, Огайо — 08.03.1930, Вашингтон, округ Колумбия) — 27-й президент США (4 марта 1909 — 4 марта 1913). Из влиятельной семьи потомков ранних переселенцев в Новую Англию . Отец занимал дипломатические и государственные посты в 1870–1880-е. Окончил Йельский университет (1878) и школу права Цинциннати (1880). Делал блестящую юридическую карь­еру, в частности в 1889–1891 представлял федеральное правительство США в Верховном суде США. 4 июля 1901 — 23 декабря 1903 — первый гражданский генерал-губернатор Филиппин , 1 февраля 1904 — 30 июня 1908 — военный министр.

Выдвинут Т. Рузвельтом на пост президента США и победил на выборах при его поддержке (51,6 % голосов избирателей и 321 голос выборщиков против 43,1 % и 162 у демократического кандидата У. Дж. Брайана ); большую роль в его кампании играл брат Чарльз. Т. способствовал принятию XVI и XVII поправок (ратифицированы 3 февраля 1913 и 8 апреля 1913) к Конституции США, разрешавших федеральный подоходный налог и вводивших прямые выборы в Сенат США. При Т., получившем репутацию консерватора, за 4 года возбуждено 99 антимонопольных дел (при Т. Рузвельте за семь с половиной лет — 54). Поддержка Т. протекционистского тарифа Пейна-Олдрича (1909) привела к выделению в Республиканской партии США оппозиционного администрации «прогрессивного» крыла. Отношения Т. и Т. Рузвельта, решившего возглавить «прогрессивных» республиканцев (партия «сохатого»), испортились, и партийный раскол привел к победе на президентских выборах 1912 демократического кандидата В. Вильсона (41,8 % голосов избирателей и 435 голос выборщиков против 27,4 % и 88 у Т. Рузвельта и 23,2 % и 8 у Тафта).

3 декабря 1912 определил свою внешнюю политику как «дипломатию доллара» («заменить пули на доллары») — достижение целей в Латинской Америке и Китае через инвестиции и займы.

В 1913–1921 — профессор права и истории права в Йеле. 11 июля 1921 — 3 февраля 1930 — председатель Верховного суда США.

Соч. : The Collected Works of William Howard Taft / Ed. by D. H. Burton. 8 vols. Cincinnati (Oh.), 2001–2004.

Лит. : Pringle H. F. The Life and Times of William Howard Taft: A Biography. 2 vols. New York, 1939; Mason A. Th. William Howard Taft, Chief Justice. New York, 1965; Anderson D. F. William Howard Taft: A Conservative’s Conception of the Presidency. Ithaca (N.Y.), 1973; Renstrom P. G. The Taft Court: Justices, Rulings, and Legacy. Santa Barbara (Ca.), 2003; Gould L. L. The William Howard Taft Presidency. Lawrence (Ks.), 2009; Lurie J. William Howard Taft: The Travails of a Progressive Conservative. New York, 2012. А. А. Исэров .