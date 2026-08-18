ТАЦИТ, ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ

Тáцит, Публий Корнелий ( лат. Publius Cornelius Tacitus) (ок. 50, ? — ок. 120, ?) — римский государственный деятель и историк.

Получил риторическое образование в Риме, занимался адвокатской деятельностью, в 77 или 78 женился на дочери Гнея Юлия Агриколы, который помогал ему в карьере. Т. был военным трибуном, квестором, эдилом и претором, вошел в состав сената, был другом Плиния Младшего. В 88 стал членом коллегии квиндецимвиров и участвовал в проведении Секулярных игр. В 97 Нерва назначает его консулом-суффектом. В 112–113 — проконсул в Азии.

Из трудов Т. сохранились «История», «От кончины божественного Августа» («Анналы») и т. н. малые сочинения — «Диалог об ораторах», «О жизни и характере Юлия Агриколы» («Агрикола») и «О происхождении и положении германцев» («Германия»). «История» охватывала период от смерти Нерона до убийства Домициана (69–96), «Анналы» рассказывали о времени от Тиберия до Нерона (14–68). Т. утверждал, что будет писать историю без гнева и пристрастия; в приведенных им фактах нет оснований сомневаться, но их трактовка не всегда объективна. В центре его внимания находится Рим и императорский двор, к простому народу и неримскому миру он не испытывает ни интереса, ни симпатии. Т. критикует пороки императоров и их приближенных, но не отрицает, что принципат принес мир и стабильность. В XV книге «Анналов» содержится одно из первых упоминаний о христианах в римской литературе — обвинение их в поджоге Рима и преследование Нероном.

Соч .: Сочинения. В 2 т. / Отв. ред. С. Л. Утченко. СПб., 1993.

Лит. : Гревс И. М. Тацит: Жизнь и творчество. М.–Л., 1946; Syme R. Tacitus. Vol. I–II. Oxford, 1958; Кнабе Г. С. Корнелий Тацит. М., 1981; Mellor R. Tacitus. Oxford, 2003; Schmal S. Tacitus. Hildesheim, 2005; The Cambridge companion to Tacitus / Ed. by A. J. Woodman. Cambridge, 2009; A companion to Tacitus / Ed. by V. E. Pagán. Oxford, 2012. А. Д. Пантелеев.