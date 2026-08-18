ТАЦИТ, МАРК КЛАВДИЙ (лат. Marcus Claudius Tacitus)
Римский император (275-276 гг.).
Имеющиеся у нас сведения о его жизни до получения императорской власти малодостоверны. В 273 г. Тацит был консулом, в 275 г. стал принцепсом сената. После убийства императора Аврелиана в начале осени 275 г., Тацит был провозглашен армией императором, что позже признал сенат; рассказ о том, как армия и сенат несколько раз передоверяли выбор императора друг другу, носит легендарный характер. Возможно, свою роль в его выборе сыграла жена Аврелиана Ульпия Северина.
Тацит обожествил Аврелиана и пытался хотя бы внешне наладить взаимодействие с сенатом. Он стремился основать новую династию и передать власть сыновьям; префектом претория он назначил единоутробного брата Флориана, а наместничество в Сирии отдал своему родственнику Максимину. На рубеже 275/276 г. началось вторжение франков, алеманнов и лонгионов в Галлию, однако Тацит и Флориан сочли более важным ликвидировать напавших на Малую Азию готов, дошедших до Киликии. Флориан одержал над ними победу, и Тацит принял титул «Готского». В Сирии Максимин своим образом правления вызвал ненависть армии и был убит; в число заговорщиков входили и убийцы Аврелиана.
Вскоре теми же убийцами, опасавшимися императорского гнева, в Тиане в Каппадокии был убит и сам Тацит. По другой версии, Тацит заболел лихорадкой и скончался от болезни, умерев своей смертью; это такая редкость для императоров III в., что может оказаться правдой.
Исторические источники:
Аврелий Виктор. О цезарях, 36;
Писатели Истории Августов. Тацит;
Евтропий. Бревиарий.
Иллюстрация:
Бюст Тацита. Лувр.