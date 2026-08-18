ТАЦИТ, МАРК КЛАВДИЙ (лат. Marcus Claudius Tacitus)

Римский император (275-276 гг.).

Имеющиеся у нас сведения о его жизни до получения императорской власти малодостоверны. В 273 г. Тацит был консулом, в 275 г. стал принцепсом сената. После убийства императора Аврелиана в начале осени 275 г., Тацит был провозглашен армией императором, что позже признал сенат; рассказ о том, как армия и сенат несколько раз передоверяли выбор императора друг другу, носит легендарный характер. Возможно, свою роль в его выборе сыграла жена Аврелиана Ульпия Северина.

Тацит обожествил Аврелиана и пытался хотя бы внешне наладить взаимодействие с сенатом. Он стремился основать новую династию и передать власть сыновьям; префектом претория он назначил единоутробного брата Флориана, а наместничество в Сирии отдал своему родственнику Максимину. На рубеже 275/276 г. началось вторжение франков , алеманнов и лонгионов в Галлию, однако Тацит и Флориан сочли более важным ликвидировать напавших на Малую Азию готов, дошедших до Киликии . Флориан одержал над ними победу, и Тацит принял титул «Готского». В Сирии Максимин своим образом правления вызвал ненависть армии и был убит; в число заговорщиков входили и убийцы Аврелиана.

Вскоре теми же убийцами, опасавшимися императорского гнева, в Тиане в Каппадокии был убит и сам Тацит. По другой версии, Тацит заболел лихорадкой и скончался от болезни, умерев своей смертью; это такая редкость для императоров III в., что может оказаться правдой.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 36;

Писатели Истории Августов. Тацит;

Евтропий. Бревиарий.

Иллюстрация :

Бюст Тацита. Лувр.