ТАЦЕНКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (1979), старший научный сотрудник отдела всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 23 ноября 1951 года в Смоленске. В 1974 году окончила исторический факультет Московского государственного университета.

В 1969–1971 годах – сотрудник Государственного исторического музея.

В 1974–1975 годах – сотрудник Центрального государственного архива древних актов.

В 1975–1978 годах обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1978 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1982 по 1986 год – ученый секретарь сектора всеобщей истории. С 1992 года – старший научный сотрудник отдела всеобщей истории.

В 1979 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Палеография немецких документов XVI—XVIII вв.».

Автор более 50 научных публикаций. В область научных интересов входят история Германии раннего Нового времени, западноевропейское источниковедение, структуры управления немецких территориальных государств XVI века, палеография, дипломатика и издание немецких актов и писем XVI века.

Сочинения

«Иностранцы» в органах управления немецких территориальных государств XVI в. // Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время, СПб, Алетейя, 2015. С. 247-265;

Государь и его служащие в Германии XVI в. К истории формирования чиновничества // Петербургский исторический журнал. № 4, 2014. С. 69-98;

Грамоты и письма XVI в. ландграфов Гессенских из архива СПбИИ РАН. К истории немецкого территориального государства // ВИД. Вып. XXXII. СПб., 2013;

Жан Кальвин: «Моисей из Женевы» // Der Bote / Вестник. Евангелическо-лютеранский журнал № 1, 2016. С. 26—29;

Жанрово-композиционные и лингвостилистические особенности актов о назначении на должность (по материалам немецких грамот XVI в. из архива СПбИИ РАН) // COLLOQUIA CLASSICA ET INDOGERMANICA – V. (ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. Труды Института лингвистических исследований, т. V, ч. 1). СПб., 2011;

К истории «Второй Реформации» в Германии: письмо Рудольфа Ангальтского из Научного архива Санкт-Петербургского института истории РАН / Средние века. Вып. 75 (1-2), М., 2014;

К истории контрреформации в Германии: письмо 9/436 герцога Иоганна Вильгельма Саксонского от 1572 г. из Научного архива СПбИИ РАН // Петербургский исторический журнал. 2014. № 2;

Немецкая грамота XVI в. о назначении служащего из архива СПбИИ РАН. К истории институтов власти // ВИД. Вып. XXXI. СПб., 2010;

О формуляре писем немецких территориальных государей XVI в. (по материалам Научно-исторического архива СПБИИ РАН) // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. XXXV. СПб., 2016. С. 469—493;

Письмо 1566 г. графини Катарины Шварцбургской из собрания Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН // Петербургский исторический журнал № 3 (07) 2015. С. 190-201;

Роль советников бюргерского происхождения в реформах органов управления немецких территориальных государств XVI в. // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI—XVIII вв.). СПб., 2013;

Создание органов государственного управления церковью в немецком территориальном государстве XVI в.: герцогство Вюртембергское // Средние века. Вып. 73 (1-2). М., 2012;

Zur Geschichte der Gegenreformation in Deutschland. Edition eines Schreibens von Herzog Johann Wilhelm zu Sachsen an Erzbischof Daniel von Mainz 1572 // Eichsfeld-Jahrbuch, 23. Jahrgang (2015), Duderstadt, 2015, S. 27-36.