ТАБМЕН, ГАРРИЕТ

Тáбмен ( англ. Tubman) , Гарриет (урожд. Росс, Араминта) (ок. 1820/1822, округ Дорчестер, штат Мэриленд — 10.03.1913, Оберн, штат Нью-Йорк) — чернокожая американская аболиционистка, борец за социальные реформы и права женщин, участница Гражданской вой­ны и Реконструкции в США 1861–1865 .

Дочь рабов. В 1844 вышла замуж за свободного чернокожего Дж. Табмена, сменила имя на Гарриет. Бежала с двумя братьями на Север, в Филадельфию в 1849. В декабре 1850 тайно побывала в Балтиморе (штат Мэриленд) и вывезла сестру и двух детей. Стала одним из самых удачливых «проводников» «Подземной железной дороги» (переправила на Север примерно 70 своих родственников и друзей). Получила прозвище «Моисей своего народа». Около 1858 купила небольшую ферму близ Оберна, штат Нью-Йорк, где поселилась в 1859 вместе с родителями. Во время Гражданской вой­ны служила медсестрой и разведчицей северян в тылу вой­ск Конфедеративных Штатов Америки . После 1865 собирала средства на помощь бывшим рабам, боролась за предоставление женщинам избирательных прав. Повторно вышла замуж в 1869 за солдата армии северян, бывшего раба, Н. Дэвиса (умер в 1888). С 1895 получала пенсию 8 долларов в месяц как солдатская вдова, с 1899 — 20 долларов в месяц как ветеран. Открыла в Оберне в 1908 Дом для престарелых и бедствующих негров (Harriet Tubman Home for Aged and Indigent Negroes). Похоронена с воинскими почестями на кладбище Форт-Хилл в Оберне.

Почитается в США как национальный герой. Имя Т. носил один из кораблей, доставлявших грузы по ленд-лизу в 1944–1945. C 2016 в администрации США обсуждается замена портрета президента Э. Джексона на портрет Т. на купюре 20 долларов.

Лит. : Clinton C. Harriet Tubman: The Road to Freedom. New York–Boston, 2004; Oertel K. T . Harriet Tubman: Slavery, the Civil War, and Civil Rights in the Nineteenth Century. New York, 2016. Л. М. Троицкая.