«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ»

«Тáбель о рáнгах» ( женский род ) — наименование законодательного акта, учрежденного указом Петра I 24 января 1720, регламентирующего порядок прохождения гражданской, военной и придворной службы и присвоения очередного чина в Российской империи до 1917. Разделяла всех проходивших службу на 14 классов (от самого низкого — 14-го до самого высшего — 1-го), а также на 4 группы чинов: статских, военных (в армии и на флоте) и придворных. Чины из допетровской России (боярин, окольничий и пр.) формально не упразднялись, но в эти чины больше не возводили. Регламентировала также форму обращения к представителю того или иного класса. Де-юре была упразднена при ликвидации монархии в Февральскую революцию 1917 (придворные чины) и «Декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов» 12 ноября 1917.

Лит.: Агеева О. Г. Табель о рангах 1722 г. и ранги придворных чинов императорского двора России XVIII в.: источниковедческий аспекты // Документальный источник в историческом исследовании и в исследовании по истории науки: материалы Международной научной конференции. М., 2020. С. 274–282. С. К. Духин.