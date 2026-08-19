СЮЛЛЍ, Максимильен де Бетюн, герцог де (Maximilien de Bethune, duc de Sully)

Французский государственный деятель, прославившийся в царствование Генриха IV . Родился в старинной дворянской семье, обратившейся в гугенотскую веру; сын Франсуа де Бетюна и Шарлотты Довен, мадам де Рони, чей титул наследовал: с 1578 г. – барон, затем маркиз де Рони.

Будучи учеником Бургундского коллежа в Париже, ребенком чудом пережил Варфоломеевскую ночь (24 августа 1572 г.), уехав затем во владения Генриха Наваррского. Участник почти всех военных компаний короля Наварры, в т.ч. «Войны влюбленных» 1580 г., сражений при Кутра, Арке, Иври и Шартре (1587-1591). В 1580-х воевал также в составе войска герцога Франсуа Анжуйского во Фландрии. С 1580 – ординарный камергер наваррского двора и член королевского совета.

После воцарения Генриха IV (1589) – ближайший сподвижник нового короля, которого убеждал перейти в католичество, оставаясь при этом гугенотом. В 1597 г. участвовал в одном из последних сражений Религиозных войн , командуя артиллерией при осаде Амьена, захваченного испанцами. Неоднократно вел успешные переговоры с лидерами Католической лиги о сложении оружия (в Бретани).

Назначенный сюринтендантом (министром) финансов в 1598 г., проявил себя как эффективный экономист, финансист и организатор системы рационального управления государством. Сумел выплатить огромный внешний долг Франции, накопленный во времена Гражданских войн, за счет режима экономии средств и сопутствующих мероприятий: упорядочения придворной службы и ликвидации необоснованных пенсионов, отмены актов об аноблировании за последние двадцать лет с последующим зачислением в налогооблагаемые регистры, создания и продажи чиновных должностей на местах, амнистии долгов и предоставления различных льгот крестьянскому населению, а также обеспечения многочисленных торговых преференций (в т.ч. свободной торговли вином и хлебом).

В 1599 г. стал командующим французской артиллерией, главным смотрителем дорог, мостов и общественных зданий, а в 1602 г. - комендантом Бастилии , куда поместил королевскую казну. В 1604 г. инициировал введение полетты - ежегодного денежного взноса-налога, который платили королевские чиновники (сначала в размере 1/60 от суммы, внесенной при покупке должности), что давало им право продажи или передачи по наследству своей должности, а королевской казне – дополнительные доходы. Основатель Парижского арсенала, созданного для постоянного хранения оружия на случай военных действий.

В 1606 г. был возведен в ранг герцога и пэра Франции. После убийства Генриха IV (1610), в виду разногласий с правительством регентши Марии Медичи , отказался от большей части должностей и удалился в свои поместья. В последующие правления административно-политической роли не играл, хотя в 1634 г. стал, с подачи кардинала Ришелье , маршалом Франции. Автор мемуаров - «Королевских экономий».

Сочинения:

Les Œconomies royales de Sully/ éditées par D. Buisseret et B. Barbiche. T. I (1572-1594), T. II (1595-1599). Paris, 1970-1988

Иллюстрация:

Неизвестный мастер. Бюст Сюлли. XVIII в. Гатчинский музей