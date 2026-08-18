СЮАНЬ-ДИ

Сюáнь-ди (личное имя Лю Бин-и) (91–48 до н. э.) — 10-й император Западной Хань (202 до н. э. — 8 н. э.), правил в 74–48 до н. э. Правнук императора У-ди , внук его мятежного наследника Лю Цзюя, сын Лю Цзиня. Ранние годы провел в тюрьме.

Став императором, до 68 до н. э. находился под влиянием Хо Гуана, приведшего его к власти, сделавшего свою дочь вопреки желанию С.-д. императрицей и фактически осуществлявшего регентство в империи. Начав после его смерти самостоятельное правление, с 68 по 62 до н. э. С.-д. отстранил, а потом и полностью уничтожил клан Хо по обвинению в заговоре (императрица, дочь Хо Гуана, была низложена).

С.-д. удалось сохранить эффективность в управлении империей, избежав кризисов, удержав и развив накопленное предшественниками могущество центральной власти, бюрократические механизмы и инфраструктуру. Добился внешнеполитических успехов на западных и северных границах империи, фактически разрешив многолетнюю проблему противостояния с сюнну.

Лит .: Башкеев В. В. Развитие политического процесса в империи Западная Хань во II–I вв. до н. э.: этапы противостояния старых и новых элит // Российское китаеведение. № 1. 2022. С. 171–184. В. В. Башкеев.