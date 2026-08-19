СЫТИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

сын военного чиновника, из потомственных дворян Новгородской губ., уроженец города Скопина Рязанской губ. Окончил 1-е реальное училище в Санкт-Петербурге (1890), Киевское пехотное юнкерское училище (1892), Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс (1899). Подпоручик (со старшинством с 04.08.1892). Поручик (со старшинством с 05.08.1895). Штабс-капитан (со старшинством с 19.07.1898). Капитан (со старшинством с 19.07.1902). Подполковник (со старшинством с 13.04.1908). Полковник (со старшинством с 06.12.1911; даровано ст. с 06.12.1909). Генерал-майор (с 23.01.1917). На службе с 01.09.1890 вольноопределяющимся в 88-м пехотном Петровском полку. В 16-й артиллерийской бригаде. В 22-й артиллерийской бригаде. В 25-й артиллерийской бригаде. Участник русско-японской войны. Контужен под Сандепу. В 9-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригаде. Старший адъютант штаба Кавказской гренадерской дивизии (21.12.1906-13.04.1908). Командир роты 98-го пехотного Юрьевского полка (15.02.1907-05.03.1908). Начальник строевого отделения штаба Брест-Литовской крепости (13.04.1908-26.09.1909). В прикомандировании к Елисаветградскому кавалерийскому училищу для преподавания военных наук (26.09.1909-21.05.1913). Начальник отделения Генерального штаба штаба Кронштадтской крепости (21.05.1913-10.04.1914). Участник Первой мировой войны. Командующий 3-й батареей 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона (с 19.07.1914). Командир 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона (с 21.01.1915, на 1916). Контужен. Командующий 79-й артиллерийской бригадой (с 08.07.1916). Командовал 11-й пехотной дивизией. Командующий 37-й пехотной дивизией (с 17.10.1917 до демобилизации). Принимал участие в октябрьской революции на Румынском фронте. Съездом солдатских депутатов избран командиром XVIII армейского корпуса (17.12.1917). Генералом Д.Г. Щербачевым объявлен «вне закона». Участник Гражданской войны. Добровольно поступил в РККА (03.1918). Военный руководитель Брянского района завесы (с 03.1918). Глава делегации на мирных переговорах с германским командованием в Харькове (05.1918). Начальник 2-й Орловской пехотной дивизии (с 06.1918, формировал дивизию в Карачеве). Военный эксперт делегации Х.Г. Раковского в Киеве. Военный руководитель Южного участка отрядов завесы (формально значился 30.08-11.09.1918). Командующий советским Южным фронтом (11.09-13.11.1918). Отозван в распоряжение Л.Д. Троцкого (13.11.1918). Под домашним арестом в Козлове (с 13.11.1918). И.д. начальника военно-административного отдела управления делами РВСР (с 12.1918). Начальник общего отдела управления делами РВСР. Научный работник секции научных работников Моссовета (с 1919). Военный атташе полпредства РСФСР в Грузии (01.03.1920-01.05.1921). Вел активную разведывательную работу в интересах Особого отдела 11-й армии и командования Кавказским фронтом. Арестован меньшевиками в Тифлисе при наступлении РККА, 1,5 месяца сидел в тюрьме в Кутаисе и Батуме как представитель Советской власти. В прикомандировании к Разведупру Штаба РККА (с 01.05.1921). Редактор (по совместительству) Высшего военно-редакционного совета (с 01.05.1922). Инспектор-инструктор Высшей военной инспекции РККА и Красного флота (с 01.03.1922). Редактор романской литературы при РВСР. Штатный лектор военных наук Военной академии РККА (с 16.05.1922). Штатный преподаватель стратегии Военной академии РККА (с 01.10.1922). Штатный преподаватель по службе штабов Военной академии РККА (с 01.08.1923). Для особых поручений 1-го разряда при военно-историческом отделе Штаба РККА (с 01.12.1924). Для особых поручений 1-го разряда при управлении по исследованию и использованию опыта войн Штаба РККА (с 10.02.1925). Сверх штата при управлении по комсоставу Главного управления РККА (с 01.09.1926). В резерве Главного управления РККА. Для особых поручений 1-го разряда при научно-уставном отделе Штаба РККА (категория К-10, с 01.11.1926). Для особо-важных поручений при РВС СССР (с 15.07.1927). Военный редактор военно-исторического отдела 1-го управления Штаба РККА по составлению сборника документов мировой войны на русском фронте (с 1927). Заведующий военной кафедрой Московского инженерно-экономического института (с 1929), старший руководитель по военно-производственной подготовке ВТУЗов Москвы (с 1929). Заместитель председателя постоянного военно-научного совещания и председателя бюро военных консультантов при постоянном военно-научном совещании центрального совета Осоавиахима. Установлена персональная пенсия (03.04.1929). Красный партизан Гражданской войны. В отставке с 1934. Старший научный сотрудник Центрального архива Красной армии (на 1937). Владел французским и немецким языками (читал и переводил). Арестован 27.02.1938. Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной организации (22.08.1938). Расстрелян. Место захоронения – Коммунарка Московской обл. Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР (03.1957). Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1904), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1904), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905), Св. Анны 2-й ст. с мечами (1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1906), Георгиевское оружие (Высочайший приказ 24.02.1915), Высочайшее благоволение (05.04.1915), солдатские Георгиевские кресты 4-й и 3-й ст., грамота к 10-й годовщине РККА «за проявленное Вами мужество, энергию и решительность в борьбе трудящихся против врагов Советского отечества в должностях военрука Брянского района и Командующего войсками Южного фронта в 1918 г.», золотые часы с надписью «стойкому защитнику пролетарской революции от РВС СССР» (1928), звание ударника (1933, с 1930 г.), знак активиста Осоавиахима и почетная грамота. Женат, сын и дочь. Брат И.П. Сытина.