СЫТИН ИВАН ПАВЛОВИЧ

сын военного чиновника, из потомственных дворян Новгородской губ. Окончил 1-е Санкт-Петербургское реальное училище (1892), 2-годичный военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища по 1-му разряду (1894), Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1900). Унтер-офицер (01.03.1893). Мл. унтер-офицер училища (с 25.11.1893), ст. унтер-офицер училища (с 21.12.1893). Подпоручик (с 08.08.1894 со старшинством с 07.08.1893). Поручик (с 19.07.1898 со старшинством с 07.08.1897). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 24.05.1900 со старшинством с 06.05.1900). Капитан (с 14.04.1902). Подполковник (с 17.04.1905). Полковник (с 06.12.1909). Генерал-майор (за отличие в бою, с 17.10.1915 со старшинством с 13.07.1915). На службе с 21.08.1892 рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в 88-м пехотном Петровском полку. Командирован в училище (26.08.1892). В 37-й артиллерийской бригаде (с 08.1894), в 5-й батарее (прибыл 18.09.1894), делопроизводитель канцелярии батареи (с 18.12.1894). В 22-й артиллерийской бригаде (с 08.05.1895, прибыл 31.05.1895), в 5-й батарее, в 3-й батарее (с 11.03.1896). Прикомандирован к 37-му летучему артиллерийскому парку (10.01.1897, переведен 29.01.1897). Причислен к Генеральному штабу (27.05.1900). Прикомандирован к штабу Казанского военного округа (01.07.1900). Командирован в Самару для участия в подвижном сборе войск (19.07-19.08.1900). Обер-офицер для поручений при штабе Казанского военного округа (29.10.1901-16.01.1902, с 25.10.1901 – и.д.). Переведен в Генеральный штаб (29.10.1901). Командирован в Челябинск для сопровождения партии новобранцев до Самары (28.11-04.12.1900). Командирован в Пермь для присутствия при поверочной мобилизации Ирбитского резервного батальона (09.03-03.04.1901). Командирован в Симбирск для производства рекогносцировки района подвижного сбора между Симбирском и Казанью (12-24.06.1901). Командирован для сопровождения в учебный сбор запасных нижних чинов от Самары до ст. Кропочев (07-17.09.1901). Старший адъютант штаба войск Уральской области (16.01.1902-01.06.1904, вступил в должность 16.04.1902). В полевой поездке офицеров Генерального штаба под Минском (03-20.06.1902). Командирован для поверки в станичных правлениях Уральского казачьего войска ведения отчетности о запасных нижних чинах, проживающих в Уральской области (15.10-03.12.1902; 25.10-06.11.1903). Командирован для производства в станичных правлениях Уральского казачьего войска поверки ведения отчетности по мобилизации (25.04-14.05.1903). Командирован для сопровождения начальника Главного управления казачьих войск при объезде станиц и лагерных сборных пунктов Уральского казачьего войска (18.05-21.07.1903). Командир роты 2-го Финляндского стрелкового полка (29.11.1903-08.06.1904), незаконченное по случаю войны с Японией цензовое командование ротой зачтено за установленный законом срок (16.11.1905). Старший адъютант штаба VI Сибирского армейского корпуса (с 01.06.1904, вступил в должность 10.06.1904). Командирован в Тамбов с командиром корпуса для осмотра частей VI Сибирского армейского корпуса (20-22.06.1904), командирован с командиром корпуса в Коломну, Моршанск и Тамбов для присутствия на Высочайшем смотру войск VI Сибирского армейского корпуса (26.06-03.07.1904). Командирован с командиром корпуса в Оренбург для осмотра частей VI Сибирского армейского корпуса (11-18.07.1904). Участник русско-японской войны (с 02.08.1904). Перешел границу Китайской империи (с 12.09.1904). Участвовал в боях войск генерала от инфантерии Соболева: в районе деревень Хунлинпу – Сандиоза – Сяотай (29.09.1904), Вучжанин – Чанлинпу – Далиантун (01.10.1904), в артиллерийском бою у деревни Шоуялинза (02.10.1904), у деревни Вучжанин (03.10.1904), в разведке охотничьих команд перед фронтом войск (13.10.1904), в стычке к западу от д. Чанлинпу (15.10.1904), в ночном поиске к юго-востоку от д. Сухэпу (10.01.1905), в стычке к югу от Сухэпу (12.01.1905), в отражении частями войск генерала Соболева атак на деревни Сахэпу и Безымянную (18.02.1905), в отражении японских атак (20.02.1905), в отражении атаки на люнет № 11 (22.02.1905), в отходе войск 3-й армии к позициям на р. Хуньхэ (23.02.1905), отражении атаки японцев на позиции на р. Хуньхэ (24.02.1905), бою на позиции на р. Хуньхэ (24-25.02.1905), в бою у деревни Хоулин (25.02.1905), в отступлении к Телину (26-27.02.1905), в отступлении от Телина к Сыпингайским позициям (02-09.03.1905), в перестрелке в передовых частях конного отряда генерала Грекова (30.07.1905), в усиленной разведке отрядом полковника Орановского к деревне Эршилипу (01.08.1905). Вр.и.д. штаб-офицера для поручений при штабе VI Сибирского армейского корпуса (с 14.01-17.04.1905). Штаб-офицер для поручений при штабе VI Сибирского армейского корпуса (31.05.1905-13.01.1906). Штаб-офицер для поручений при штабе Приамурского военного округа (13.01.1906-13.02.1912, вступил в должность 16.03.1906). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Северной Маньчжурии (02.07-11.09.1906). Командирован в Благовещенск для участия в работах в качестве представителя военного ведомства по изысканиям Восточной части Амурской железной дороги (13.09.1906-18.03.1907). Участвовал в военной игре офицеров Генерального штаба Приамурского военного округа (03-10.03.1908; 19-27.11.1908; 15-22.12.1909). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в окрестностях Николаевска (20.05-20.06.1908). В общих лагерных сборах при Хабаровске (с 07.06.1908). Редактор по составлению описания Николаевского района (28.04.1908-09.02.1910). Командирован для разведки побережья залива Петра Великого (28.04-26.05.1909). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Сучанский район (20.09.1909; 05-24.11.1909). Командирован в Иман и Раздольное для выполнения секретного поручения (30.10.1909). Командирован в Санкт-Петербург в составе путевой канцелярии командующего войсками округа (09.02-04.05.1910). В лагерных сборах при Хабаровске (03.06.1910). Командирован во Владивосток для выполнения секретного поручения (07-15.02.1911). В лагерном сборе под Новокиевском (04.05.1911). Посредник на маневрах войск под Владивостоком (11-16.09.1911). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в окрестностях Никольска-Уссурийского (25.09-16.10.1911; 01-13.10.1912). В корпусной полевой поездке офицеров V Сибирского армейского корпуса в окрестностях Никольска-Уссурийского (29.06-11.07.1912). В большом маневре войск V Сибирского армейского корпуса под Хабаровском (01-04.09.1912). Посредник в подвижном сборе и большом маневре войск округа в Барабашском районе (07-20.09.1912). В окружной военной игре офицеров Генерального штаба (26.03-01.04.1913). В учебной полевой поездке офицеров Генерального штаба округа в Шкотовском районе (16.05-01.06.1913). Посредник на подвижном сборе и большом маневре войск округа в Шкотовском районе (07-20.09.1913). Вр.и.д. генерал-квартирмейстера штаба округа (17.09.1908-24.03.1909; 18-27.08.1909; 08.05-24.06.1910; 05-12.08.1910; 09-14.09.1910; 23.09-08.10.1910; 18-21.04.1911; 18.05-01.06.1911; 05.01-29.03.1912). Вр.и.д. начальника штаба округа (12.08-09.09.1910; 14-22.09.1910). Член суда общества офицеров штаба округа (с 18.03.1909; с 10.01.1911). Командир батальона 6-го Сибирского стрелкового полка (14.06-23.10.1911), командовал 3-м батальоном, возвратился в штаб округа (07.11.1911). Председатель суда общества офицеров штаба округа (с 24.12.1911). Начальник штаба 6-й Сибирской стрелковой дивизии (13.02.1912-28.09.1913, вступил в должность 07.04.1912). Начальник штаба 18-й пехотной дивизии (Люблин, с 28.09.1913, вступил в должность 28.01.1914). Вр.и.д. начальника штаба XIV армейского корпуса (31.05-19.07.1914). В корпусной полевой поездке офицеров Генерального штаба XIV армейского корпуса (24.04-04.05.1914). Командирован в крепость Ивангород для выполнения секретного поручения (12-13.05.1914). Участник Первой мировой войны (с 02.08.1914). Допущен к вр. командованию 70-м пехотным Ряжским полком (20.01.1915), до вступления в должность прикомандирован к штабу 18-й пехотной дивизии (28.01.1915). Командир 50-го пехотного Белостокского полка (с 15.04.1915, вступил в должность 19.05.1915). Эвакуирован по болезни (19.09-08.11.1915). Вр.и.д. начальника штаба VII армейского корпуса (09.11-31.12.1915; 18.02-05.05.1916). И.д. начальника штаба 35-й пехотной дивизии (с 05.05.1916), утвержден в должности (11.05.1916, вступил в должность 01.06.1916). Вр.и.д. начальника штаба XVII армейского корпуса (20.09-09.10.1916). Вр.и.д. генерал-квартирмейстера штаба 11-й армии (15.10-11.11.1916). Допущен к и.д. нач. штаба XXXII армейского корпуса (с 23.10.1916, вступил в должность 17.11.1916), утвержден (04.11.1916). Дежурный генерал штаба помощника августейшего главнокомандующего армиями Румынского фронта (с 25.12.1916 до демобилизации, вступил в должность 01.02.1917). Уволен в отставку (05.12.1917, приказ по Генеральному войсковому секретарству 04.12.1917 № 72, приказ русским войскам Румынского фронта. 1917. № 1270). Участник Гражданской войны. На службе в РККА. Член советской мирной делегации в Киеве летом – осенью 1918 г. Бежал к белым, арестован за службу в РККА (на 03.1919) в Севастополе и перевезен в Екатеринодар. Разжалован в рядовые за службу у большевиков (с 01.02.1919). В Добровольческой армии. В Партизанском полку. В эмиграции в Югославии. Член общества русских офицеров Генерального штаба. Умер в Белграде. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (11.07.1902), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (04.11.1904, утв. 1905), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (25.01.1905, утв. 1906), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (20.07.1905, утв. 1906), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (18.11.1905, утв. 1907), Св. Станислава 2-й ст. (06.12.1908) с мечами (19.10.1915), Св. Владимира 3-й ст. (26.08.1913 со старшинством с 06.12.1912) с мечами (за отличие в делах против австро-германцев, 25.10.1914), Св. Анны 2-й ст. с мечами (06.01.1915), Георгиевское оружие, японский орден Св. Сокровища 3-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 24.10.1909), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (04.06.1916), Св. Анны 1-й ст. с мечами (11.03.1917), Звезда Румынии с мечами степени великого офицера (за отличия и труды, понесенные на театре военных действий награжден королем Румынии, 06.09.1917), медали: серебряную в память царствования императора Александра III, светло-бронзовые: в память русско-японской войны 1904-1905 гг. (30.05.1906), в память 200-летнего юбилея Полтавской победы, в память 100-летия Отечественной войны 1812 года, в память 300-летия Царствования дома Романовых. Женат вторым браком на дочери генерала для поручений при командующем войсками Приамурского военного округа Елизавете Сергеевне, баронессе фон-Бер. Дети: Любовь (08.06.1912), Борис (24.07.1914). Брат П.П. Сытина.

Соч.: Краткое описание Дальнего Востока и прилегающих к нему областей Св. Маньчжурии и Сев. Кореи. Хабаровск, 1912 (в соавт.).