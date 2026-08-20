СЫСК БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯН

Сыск бéглых крестья́н — процедура поиска крестьян, сбежавших от своего владельца, и возвращения их обратно. Впервые право крестьян на смену владельца ( Юрьев день ) было отменено указом Федора Ивановича около 1592–1593, а в 1597 был введен 5-летний срок С. б. к., затем Лжедмитрий I увеличил его до 5,5 лет. Михаил Федорович Романов вернул 5-летний срок, но к 1637 он был увеличен до 9 лет, а в 1647 до 10, а в некоторых случаях — до 15 лет. Соборным уложением 1649 был установлен бессрочный С. б. к., что окончательно закрепило крепостное право в России.

Лит. : Бакланова Н. А. Дела о сыске беглых крестьян и холопов как источник для истории тяглого сельского населения в Поволжье во второй половине XVII в. // Проблемы источниковедения. Сб. 11. М., 1963. C. 307–321; Швейковская Е. Н. За помещиком «во крестьянех не живал»: к действию пятилетнего срока сыска беглых крестьян в первой трети XVII века // Веков неспешный ход: проблемы социально-экономической и политической истории России. Сборник статей к 70-летию профессора Валерия Николаевича Никулина. Калининград, 2018. С. 56–70. С. К. Духин.