СЫРОМЯТНИКОВ Борис Иванович

Историк-юрист, общественный деятель.

Из семьи земского врача. Окончил юридический факультет Московского университета (1899). Был отправлен в командировку во Францию и Германию для изучения европейского права. Преподавал в Константиновском межевом институте (1906-22), на Высших женских юридических курсах, Московском коммерческом институте (с 1908), Народном университете им. А.Л. Шанявского (1910-21). Приват-доцент Московского университета (1906-11).

В 1905 принимал участие в организации Академического союза. Один из организаторов и руководителей Московского общества народных университетов.

В 1911 покинул Московский университет в знак протеста против политики, направленной на ущемление автономии университетов, министра просвещения Л.А. Кассо . Из-за инцидента не была опубликована готовая диссертация «Происхождение феодальных отношений в Древней Руси», посвященная обоснованию существования феодального периода в русской истории.

Приват-доцент (1917-21), профессор (1920-23) юридического факультета Московского университета. Сверхштатный профессор ФОН МГУ (1924). Профессор Иваново-Вознесенского политехнического института, преподаватель рабфака, сотрудник Института экономики РАНИОН. Профессор Казанского университета (1928-30). Профессор (1929), доктор юридических наук (1933). Заведующий библиотекой Центрального научно-исследовательского института. Старший научный сотрудник, заведующий сектором истории государства и права Института государства и права АН СССР (1938-47). Профессор МГУ (с 1943).

Принимал активное участие в дискуссиях о социально-экономическом характере общества Киевской Руси. В противовес Б.Д. Грекову доказывал его рабовладельческую основу. В годы Великой Отечественной войны широкий резонанс вызвала его монография «“Регулярное” государство Петра I и его идеологи» (М.-Л., 1943), в которой ученый утверждал, что политика Петра I носила элементы демократизма.

Сочинения:

История русского государственного права. М., 1909;

Очерк по истории русской текстильной промышленности в связи с историей русского народного хозяйства. Иваново-Вознесенск, 1925;

Жизнь и труды историка Б.И. Сыромятникова / Авторы-составители Дурновцев В.И., Тихонов В.В. М., 2012.