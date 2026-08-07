СЫРЦОВА-ЛОМИНАДЗЕ ДЕЛО

Отстранение от власти группы молодых коммунистических руководителей, ставшее результатом и проявлением недовольства сталинской политикой в ВКП(б).

С. Сырцов и В. Ломинадзе имели репутацию молодых сторонников сталинской политики, что способствовало их продвижению по службе. Сырцов возглавил правительство РСФСР, а Ломинадзе – партийную организацию Закавказья. Но кризисная обстановка Первой пятилетки стала убеждать их в том, что сталинский курс ошибочен. Сырцов был недоволен методами раскулачиваний, сомневался в правомерности действий ОГПУ. В октябре 1930 г. он сообщил своим товарищам: «значительная часть партийного актива, конечно, недовольна режимом и политикой партии… На самом деле все решается за спиной Политбюро небольшой кучкой, которая собирается в Кремле…» Об этих словах стало известно Сталину. В ходе расследования выяснилось, что откровенные беседы Сырцов вел также с Ломинадзе и членом редколлегии “ Правды ” Л. Шацкиным, критиковавшими Сталина «слева». Все они были сняты с постов и переведены на хозяйственную работу за участие в “беспринципной право-левацкой группе”. Сталин получил свидетельство о недовольстве его политикой среди партийно-государственных руководителей. Ломинадзе в дальнейшем продолжал консультироваться с партийными товарищами, недовольными политикой Сталина. Когда в 1935 г. возникли подозрения в сохранении его оппозиционности, Ломинадзе застрелился.

Исторические источники:

Сталинское Политбюро в 30-е гг. Сборник документов. М., 1995.

Автор статьи: Шубин А.В.