СЫМА ГУАН

Сы́ма Гуáн (прозвание Цзюнь-ши, прозвища Юй-соу — «Неуклюжий старец» и Сыма сян-гун — «Канцлер Сыма») (17.11.1019, уезд Гуаншань округа Гуанчжоу, ныне в городском округе Синьтян пров. Хэнань — 11.10.1086, Бянь, ныне Кайфэн) — китайский историк, ученый-энциклопедист, философ, литератор и государственный деятель. Сын крупного чиновника Сыма Чи (980–1041; цзинь-ши в 1005), в 19 лет получивший высшую ученую степень цзинь-ши, член академии Хань-линь; неоднократно занимал руководящие посты в государстве и попадал в опалу; посмертно удостоился звания Великого наставника (тай-ши) и почетного имени Вэнь-чжэн (Культурный и правильный). С 1069 возглавлял оппозицию реформам Ван Ань-ши и, став канцлером, в 1086 добился их отмены, но после смерти был за это официально осужден, отчего из четырех десятков его произведений сохранилось менее трети. Главное достижение С. Г. — «Всепроницающее зерцало (управлению помогающее)» («(Цзы-чжи) тун-цзянь»), описывающее историю Китая с 404 до н. э. по 960 н. э. Инициированный историческими трудами С. Г., прежде всего «Всепроницающим обозрением» («Тун чжи», 1066), озаглавленный императором Ин-цзуном (1063–1067) и снабженный предисловием следующего императора Шэнь-цзуна (1067–1085), этот грандиозный свод данных 300 с лишним источников в жанре назидательной летописи из 294 глав (цзюань) и более 3 млн иероглифов создавался коллегией ведущих ученых под руководством С. Г. с 1066 до 1084, а через столетие (1172) был переработан Чжу Си с учениками в краткую комментированную версию (ган-му, 59 глав) и служил образцом для китайских историков до XIX в. Как текстолог-каноновед С. Г. комментировал классику конфуцианства (« И цзин », « Ши цзин », «И ли» , «Сяо цзин» и др.) и даосизма («Дао-дэ цзин», см. Лао-цзы ), начал формировать «Четверокнижие» («Сы шу», см. « У цзин ») и заложил основы неоконфуцианства . Его главное философское произведение — комментарий (чжу) к «Канону Великой тайны» («Тай-сюань цзин») Ян Сюна.

Соч. : Histoire générale de la Chine, ou Annales de cet empire / Tr. du Tong-kien-kang-mou par J.-A.-M. de Moyriac de Mailla. T. 1–13. Paris, 1777–1785; Yap J. P . Wars with The Xiongnu: A Translation from Zizhi tongjian . Bloomington (Ind.), 2009.

Лит .: Смолин Г. Я . Был ли Сыма Гуан антиреформатором? (О новой тенденции в историографии) // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. СПб., 1995. Вып. 15. С. 160–177; Strange M . Sima Guang // Berkshire Dictionary of Chinese Biography. Great Barrington (MA), 2014. Vol. 2. P. 664–683. А. И. Кобзев.