СЫЧЁВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Российский историк искусства, музейный работник, реставратор, художник, педагог.

До революции.

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет в 1910 г. Ученик Д.В.Айналова, работавший также с Н.Я.Марром и Н.П.Кондаковым, он получил хорошую школу. Профессор Ленинградского государственного университета и Академии художеств. Магистр истории искусств (1914). Преподаватель Петроградского Археологического института в 1918 – 1922 гг., в 1916-1919 г. приват-доцент Историко-филологического факультета Петроградского университета на кафедре теории и истории искусства. После революции продолжил преподавание на факультете общественных наук (до 1930 г.).

Государственный Русский музей.

Сотрудник и в 1922 – 1926 гг. - директор Русского музея. О доверии к нему среди профессионального сообщества свидетельствует, например, то, что в 1921 г., когда потребовалась реорганизация дореволюционных музеев, Н.П.Сычев был избран на пятилетний срок директором Государственного Русского музея. При нем были намного увеличены фонды художественного отдела Русского музея, разработаны новые постоянные экспозиции и выставки, выпущены капитальные научные сборники и монографии.

Репрессии, во Владимире и Москве.

В начале 30-х гг. трижды был арестован. С 1933 г. находился в ссылке в исправительных лагерях Белбалткомбината, где заведовал организованными его усилиями музеем Беломорского-Балтийского канала и художественной частью Центральных художественным мастерских комбината. После окончания срока был переведен в Чистополь, где работал как преподаватель и музейный сотрудник. Вся его последующая, более поздняя, биография связана уже с Владимиром и Москвой. Сычев заложил основы художественной реставрации во Владимире. С 1944 г. начал заниматься реставрацией фресок во Владимире (Успенский и Дмитровский соборы, Княгинин монастырь). Судимость с него была снята в декабре 1954 г. и Сычев получил право жить в Москве, где принимал активное участие в реставрации храма Василия Блаженного, Сретенского монастыря, построек Кремля, Троице-Сергиевой лавры и др.

Основные труды:

1. Выставка произведений искусства Строгановской школы. Л., 1923.

2. Древлехранилище памятников русской иконописи и церковной старины имени императора Николая II при Русском музее императора Александра III. Пг., 1916.

3. Забытые фрагменты новгородских фресок XII века. Пг., 1918.

4. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном Русском музее // Материалы по русскому искусству. Л., 1928. Вып. 1.С. 103 - 107.

5. Инструкция для описания миниатюр. 1922.

6. Избранные труды. М., 1976.