СЯНГАН

Сянгáн (Гонконг) — специальный административный район Китайской Народной Республики (КНР), расположенный на юге страны. С юга и востока омывается Южно-Китайским морем, с запада — эстуарием р. Чжуцзян, с севера имеет административную границу со специальной экономической зоной Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун. Площадь — 1104 кв. км. Территория включает п-ов Цзюлун (Коулун) и 262 прилегающих острова; крупнейшие: Дахаодао (Лантау) и Сянгандао (Гонконг). Численность населения — 7,3 млн человек (оценка на 2022; 91,6 % — китайцы, также филиппинцы (2,7 %), индонезийцы (1,9 %), лица европейского происхождения (0,8 %), индийцы (0,6 %) и др.). Состоит из 18 административных округов. Выделяются исторические центры г. С. (на северном побережье о. Сянгандао) и г. Цзюлуна (на южном побережье одноименного полуострова) и Новые территории. Административный центр — г. С. Официальные языки: китайский и английский.

Древнейшие находки на территории современного С. относятся к эпохе палеолита, в эпоху неолита здесь появились постоянные поселения. В конце III в. до н. э. эти земли были подчинены империей Цинь, после ее падения перешли под контроль Нам­вьета и были отвоеваны империей Хань при У-ди . В район современного Цзюлуна был перемещен двор императоров Южной Сун незадолго до их окончательного поражения от империи Юань в 1279. В 1513 на эти земли высадился первый европеец, португалец Ж. Алвариш. В 1514 португальцы основали в С. форт, эвакуированный после победы китайской эскадры над их флотом в 1521. В связи с ограничениями, наложенными властями империи Мин на контакты с иноземцами в середине XVI в., большая часть населения С. была переселена в глубь страны. После разрешения цинским императором Канси торговли с иностранцами в 1685 эти земли стали вновь заселяться. К эпохам Мин и Цин относятся расположенные в материковой части Новых территорий укрепленные деревни (Кхатхинвай, 1465–1487; Самтхунук, 1786 и другие) и залы культа предков (клана Тан, около 1750, и др.), а также крепости Тхунлун (2-я половина XVII — 1-я треть XVIII в.) и Тхунчхун (1832) на островах Тунлунчау и Лантау.

20 января 1841, в ходе первой Англо-китайской вой­ны , о. Гонконг был захвачен британскими вой­сками и 26 января провозглашен британской колонией. По Нанкинскому договору 1842, Великобритания получила острова Гонконг, Цинчжоу и Яличжоу. По Пекинскому трактату 1860 к колонии был присоединен п-ов Цзюлун; в 1898 по 2-му Пекинскому договору Великобритании передана в безвозмездную аренду на 99 лет оставшаяся часть п-ова Цзюлун (Новые территории). Британские власти отстроили и развивали город, чему способствовал и режим порто-франко. С. также играл роль важного центра миссионерской деятельности. В 1911 был основан Гонконгский университет.

Во 2-й половине XIX — начале XX в. городская застройка велась вокруг бухты Виктория (Вэйдолияган) в северной части о. С. и в южной части п-ова Цзюлун. В эту эпоху были возведены «Дом с флагштоком» (1844–1846), неоготические англиканский собор Сент-Джон (1847–1849 и 1873) и католический собор Непорочного зачатия (1888), резиденция губернатора (1851–1855, перестроена в 1942), неоклассицистическое здание Законодательного совета (Верховного суда; 1912) и др. От 1920–1930-х сохранилась часть плотной массовой застройки г. С. домами-лавками (тан-лау, в 4–5 этажей), сочетавшими жилую, производственную и торговую функции, на Джонстон-роуд (начало 1920-х), Лэйсанчхёнь (1931) и др., рынок Ваньчай (1937), Центральный рынок (1939), в г. Цзюлун — гостиница «Peninsula Hotel» (1924–1927, эклектика).

Во время Второй мировой вой­ны 8 декабря 1941 С. был атакован японской армией и капитулировал 25 декабря 1941. К моменту освобождения С. 15 августа 1945 его население уменьшилось в 3 раза, но затем быстро восстановилось благодаря значительной миграции с материка после начала Гражданской вой­ны в Китае 1945–1949 .

После образования КНР из Шанхая в С. перенесли свои представительства многие иностранные компании. Быстрое индустриальное и экономическое развитие превратило С. в первого из «азиатских тигров». Со 2-й половины XX в. С. плотно застраивался деловыми и жилыми высотными зданиями. В 1967 выступления и террористические атаки левых группировок, получавших поддержку из КНР, где развернулась «Культурная революция» в Китае , спровоцировали в С. серьезный кризис. Переход к экономическим преобразованиям в КНР способствовал подписанию 19 декабря 1984 соглашения с Великобританией о переходе С. под управление КНР с 1 июля 1997 (по истечении срока 99-летней аренды).

В составе КНР С. получил статус специального административного района с высокой степенью автономии, гарантированной руководством Китая в соответствии с курсом «одна страна — две системы» (в С. сроком на 50 лет, до 2047, сохраняются предшествующие переходу политическая, юридическая и экономическая системы).

Осенью 2014 в С. прошел ряд массовых протестов, спровоцированных предложением, внесенным 31 августа 2014 на 10 сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), об изменениях в избирательном кодексе С. В пышном праздновании 20-й годовщины возвращения С. под суверенитет Китая 1 июля 2017 участвовал Си Цзиньпин . В 2019–2020 С. захлестнула новая волна массовых протестов против усиления влияния центральных властей КНР, в том числе введения закона о национальной безопасности С. Несмотря на это, 30 июня 2020 ПК ВСНП принял соответствующий закон.

Современный С. — один из главных мировых финансовых центров. Здесь размещаются офисы более 200 финансовых учреждений, штаб-квартиры и отделения ведущих мировых коммерческих банков. Высокая плотность населения и застройки способствовали превращению С. в конце XX — начале XXI в. в мирового лидера по числу небоскребов (более 300), самые высокие — «International Commerce Centre» в г. Цзюлун (высотой 484 м; 2010) и «Two International Finance Centre» в городе С. (высотой 412 м; 2003).

Лит. : Shelton B., Karakiewicz J., Kvan Th. The Making of Hong Kong: From Vertical to Volumetric. London–New York, 2011; Meyer U. Architectural Guide Hong Kong. Berlin, 2013. С. Н. Губина .