СЯНЬБИ

Сяньби́ — ветвь древнемонгольских кочевников дунху, обитавших во Внутренней Монголии и Забайкалье. Занимались кочевым скотоводством и охотой. Название получили от одноименной горы, находившейся предположительно в Большом Хингане. Известны с III в. до н. э., когда после разгрома союза дунху из него выделились ухуани и С. В период расцвета хунну платили им дань. С 49 н. э. установили контакты с Китаем. В конце I в. н. э. нанесли поражение хунну и распространили свою власть на монгольские степи, 100 тыс. семейств хунну вошли в их состав. Расцвет С. приходится на середину II в. В этот период существовало несколько десятков племен и вождеств С. В середине II в. С. создали кочевую империю. Ее основателем стал Таньшихуай (141–181). Он еще в юности проявил себя храбрым воином и постепенно объединил все кочевья, подчинил соседние народы. Империя протянулась от Ляодуна до Ганьсу. Она была разбита на центр, левое и правое крылья. Основным источником доходов были набеги на Китай. После его смерти держава распалась на отдельные части. Сяньбийские кочевья были объединены в несколько конфедераций. Периодически они нападали на Китай, временами торговали с ним. Археологические памятники С. лучше всего изучены во Внутренней Монголии (могильник Чжалайнор и др.) и Забайкалье (могильники Зоргол, Дурой). С. хоронили усопших в глубоких ямах с подбоями в гробах с ориентацией на север. Особый интерес вызывают находимые в погребениях берестяные сосуды с граффити, изображавшими жизнь и быт степных номадов. В период IV–VI вв. потомки сяньбийских кочевий участвовали в создании ряда раннегосударственных образований на территории Сев. Китая. Особенно преуспели мужуны и тобасцы (табгачи). Последние создали государство Северная Вэй (356–534). С. были также предками киданей и шивэйцев.

Ист .: Материалы по истории кочевых народов группы дунху / Пер. В. С. Таскина. М., 1984.

Лит. : Яремчук О. А. Могильник Зоргол-1 — памятник хунно-сяньбийской эпохи Степной Даурии. Автореф. канд. дисс. Чита, 2005; Ковычев Е. В. К истории ранних монголов в Забайкалье // Известия лаборатории древних технологий. Вып. 9. Иркутск, 2012. С. 129–146; Shimunek A. Languages of Ancient Southern Mongolia and North China. A Historical-Comparative Study of the Serbi or Xianbei Branch of the Serbi-Mongolic Language Family. Wiesbaden, 2017. Н. Н. Крадин.