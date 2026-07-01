СВЯТОЙ ВАЦЛАВ

Чешский князь (921-935) из династии Пржемысловичей , причисленный к лику святых, главный святой патрон Чехии и Моравии. Почитается католиками и православными (дни памяти 17 марта и 11 октября по новому стилю).

Ранние годы

Главным источником сведений о Святом Вацлаве являются жития, в связи с чем при реконструкции биографии возникает ряд трудностей, особенно в том, что касается точных датировок. Вацлав был сыном чешского князя Вратислава I и княгини Драгомиры, язычницы из полабско-славянского племени гаволян. Воспитывался в христианской вере своей бабушкой княгиней Людмилой . В 921 г., когда Вацлаву было 13 лет, его отец умер, а бабушка назначена регентшей. Согласно житиям, мать Вацлава, будучи язычницей, не одобряла влияния бабушки на сына и организовала убийство Людмилы, после которого сама стала регентшей. Людмила была убита в замке Тетин близ города Бероун 15 сентября 921 г. Приняв на себя регентство, Драгомира совершала гонения на христиан, высылала из страны многих священников и вынуждала население совершать языческие обряды. Достигнув 18 лет, Вацлав взял власть в свои руки и изгнал мать и ее сторонников из страны.

Правление

К моменту самостоятельного правления Вацлава владения династии Пржемысловичей находились в центральной части Чешских земель, примерно в радиусе 30 км от центрального Пражского Града. Будучи окружен агрессивными и сильными соседями, Вацлав пытался консолидировать и укрепить свою власть, активно распространяя христианство по землям Пржемысловичей. Так, по его приказу останки его бабушки Людмилы были перенесены в Прагу и 21 октября 925 г. захоронены в базилике Святого Георгия Победоносца . Согласно житиям, Вацлав возвращал в Чешские земли изгнанных ранее священников, а также призвал из соседних немецких земель многих других и щедро одаривал их. Он следил за тем, чтобы члены его дружины вели образ жизни, подобающий христианам. Как правитель, он вершил справедливый суд, при этом никого не приговаривая к смерти, разрушал тюрьмы и сносил виселицы, заботился о бедных, сиротах и вдовах.

В 929 г. по инициативе Вацлава в Пражском Граде воздвигли первую церковь - ротонду во имя святого Вита. Впоследствии этот храм стал кафедральным собором Пражского епископства. Сейчас, спустя более 1000 лет на этом же месте находится собор святого Вита, переживший множество перестроек.

Чехия непосредственно соседствовала с двумя сильными немецкими герцогствами: Саксонией на севере и Баварией на западе. В 929 г. Вацлав принял поражение в войне против объединенного войска герцога Арнульфа Баварского и Генриха I Птицелова , вторгшихся в Чехию и сумевших дойти до Праги. Чешский князь вынужден был возобновить выплату дани и признать Генриха своим сюзереном.

Внешнеполитическая ориентация на Саксонию была оправдана. Генрих I в то время был королем Восточно-Франкского королевства, успешно воевал с венграми, поляками и прибалтийскими славянами. В обмен на дань чехов: пятьсот гривен серебра и сто двадцать волов, Генрих, поощряя в Чехии распространение христианства, одарил Вацлава мощами святого Вита.

Смерть и почитание

Несмотря на активное насаждение Вацлавом христианства, в стране все еще сильны были языческие элементы, и против князя возникла оппозиция, в которой важную роль играли мать Вацлава Драгомира и его младший брат Болеслав. Последний, удельный князь в земле пшован, желал большей власти. Его поддерживала воинственная дружина, жаждущая военных трофеев. Между братьями возникло противостояние, и 28 сентября 935 г. в результате заговора Вацлав был убит. Братоубийца со своей дружиной вскоре захватил Пражский Град и объявил себя верховным князем. Спустя три года он совершил своеобразный акт покаяния, приказав перевезти останки Вацлава в Пражский Град и захоронить в костеле Святого Вита.

Впоследствии Вацлав был канонизирован как мученик за христианскую веру. В XI веке культ святого Вацлава окончательно утвердился, и его стали считать небесным покровителем и защитником Чешской земли. В русской православной церкви также почитаются святые Людмила Чешская и Вацлав (Венцеслав или Вячеслав) Чешский. С 1848 г. главная площадь Праги носит название Вацлавской, а с 1912 г. на ней, возле здания Национального музея, располагается конный памятник святому Вацлаву работы скульптора Йозефа Мысльбека .