СВЯТОСЛАВ ОЛЬГОВИЧ

Святослáв Ольгович (в крещении Николай) (1105/1106 — 15.02.1164, Чернигов) — князь новгородский (1136–1138, 1139–1141), новгород-северский (1141–1157), черниговский (1157–1164). 4-й сын черниговского князя Олега Святославича, младший брат Всеволода и Игоря Ольговичей, отец Игоря Святославича; женат на дочери новгородского посадника Петрилы Микульчича (1136). Занял новгородский стол 19 июля 1136, 17 апреля 1138 изгнан новгородцами, поддержавшими Мономашичей против Ольговичей. Поддержал поход на Киев и вокняжение там брата Всеволода (5 марта 1139). В декабре 1139 посажен на княжение в Новгород, в марте 1141 был вынужден бежать в Киев, получил Новгород-Северское княжество. Во время конфликта черниговских князей (1142) вместе с Игорем Ольговичем напал на Переяславль, потерпев поражение от Мстиславичей и Всеволода Ольговича. В конце 1146 под давлением двоюродных братьев Давидовичей, пользовавшихся поддержкой киевского князя Изяслава Мстиславича, бежал из Новгорода-Северского к вятичам. Во время походов против Давыдовичей принят в Москве Юрием Долгоруким (1147), а в 1149–1151 был его последовательным сторонником в борьбе за киевское княжение. В 1153 одержал победу над вой­ском Изяслава Мстиславича и его союзников, осадивших Новгород-Северский. В 1155 поддержал претензии на Киев Юрия Долгорукого, после смерти которого (1157) на киевское княжение ненадолго вернулся Изяслав Давыдович, вынужденно уступив С. О. Чернигов. Участник осады Вщижа (1160). Похоронен в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

Лит .: Dimnik M. The Dynasty of Chernigov. 1146–1246. Cambridge–New York, 2003; Зайцев А. К. Черниговское княжество X–XIII веков. Избранные труды. М., 2009. Л. В. Столярова.