СВЯЩЕННЫЙ СИНОД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Действующий орган управления русской церкви, учрежденный в 1917 г. на Всероссийском поместном соборе и работающий в период между Архиерейскими соборами. Его главой является патриарх Московский и всея Руси или его местоблюститель.

Функции и структура

Согласно Уставу РПЦ 2013 г., Священный Синод, руководимым патриархом и работающий во время между соборами (им он и подотчетен), состоит из девяти постоянных членов (по кафедре, то есть митрополиты, и по должности – председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской Патриархии) и пяти временных, которыми являются епархиальные архиереи. Все они участвуют в синодальных заседаниях. Синод управляет многими отделами (например, миссионерским, информационным, по тюремному служению и др.), советами и комитетами (Патриаршим советом по культуре, учебным комитетом и др.). Также в него входят несколько комиссий: по канонизации святых, библейско-богословская, богослужебная, а, кроме того, и библиотека им. Святейшего Патриарха Алексия II.

История

Священный Синод сменил Святейший Правительствующий Синод, созданный Петром Великим в 1721 г. и являвшийся органом церковно-государственного управления РПЦ в период ликвидированного царем патриаршества. Последнее было восстановлено на Всероссийском поместном соборе, проходившем в Москве в августе 1917- сентябре 1918 гг. Первым патриархом нового периода стал митрополит Московский Тихон (Беллавин). Учреждались и новые органы – Священный Синод и Высший церковный совет.

Декабрьское определение поместного собора утверждало первоначальную структуру Синода. Его председателем становился патриарх, постоянным членом был митрополит Киевский, также в него входили шесть иерархов, выбранных проходимым собором на три года, еще пять – на год. Синод официально начал свою работу 1(14) февраля 1918 г. Местом пребывания его и патриарха с того же года стало Троицкое подворье в Москве.

В 1921 г. состав Синода, проработавшего три года, сменился, согласно постановлению декабря 1917 г. Однако теперь новых членов назначал сам глава РПЦ. Первое время деятельности Синода пришлось на разворачивающуюся Гражданскую войну, что, конечно, негативно влияло на его работу. Кроме того, сам патриарх Тихон находился под домашним арестом. В 1922-1923 гг. он вновь был под арестом. В 1923 г. прервавший деятельность Синод заработал опять. Однако давление правительства большевиков и ОГПУ на церковные структуры усиливалось, Синод едва мог работать и практически оказался в подполье, не имея к тому же гражданской регистрации. До своей кончины в 1925 г. патриарх пытался легализовать полнокровную организацию Синода, однако это ему не удалось.

Тогда же церковь в качестве местоблюстителя патриаршего престола возглавил митрополит Крутицкий Петр (Полянский), однако фактическим руководителем ее стал заместитель Петра (с 1925 по 1937 г.) митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский). В 1927 г. он, пойдя на сотрудничество с властью, добился от нее создания Временного патриаршего Священного Синода. Легально тот просуществовал до 1935 г., фактически же – до 1937-го.

Именно лояльный к советской власти Сергий, бывший с 1937 по 1943 г. местоблюстителем, стал новым патриархом. 8 сентября 1943 г. Архиерейский собор поставил его в этот сан. Также собор восстановил Священный Синод, ставший постоянным и получивший от И.В. Сталина здание для заседаний (Чистый переулок, 5). Помимо патриарха в Синод вошли три постоянных и три временных члена, участвовавших в сессиях. «Положение об управлении РПЦ», принятое собором 1945 г., подтвердило структуру Синода. Собор 1961 г. увеличил число постоянных членов до пяти, также включив председателя Отдела внешних сношений и управляющего делами Московской патриархии. При всем этом Синод, естественно, не был до конца свободен, завися сначала от Совета по делам РПЦ (1943-1965), затем от Совета по делам религий при СНК (1965-1991).

В 1988 г. был принят новый церковный устав, который довел число временных синодальных членов до пяти, а также определил, что президиум Архиерейского собора составляет Синод. Подобный собор 1990 г. еще раз увеличил число членов Синода (по шесть постоянных и временных). В 1999 г. расширенное синодальное заседание утвердило проведение юбилейного собора в 2000 г. На последнем был принят новый Устав РПЦ, в которой было зафиксировано очередное изменение численности заседающих – теперь семь постоянных и пять временных.

В 2003 г. Синод впервые провел выездное заседание, оно состоялось в Сарове в честь 100-летия канонизации св. Серафима. Традиция выездов закрепилась при патриархе Кирилле (избран в 2009 г.). Например, два из последних выездных заседаний состоялись в 2018 г. в Екатеринбурге и Минске. В 2011 г. после реконструкции открылась Синодальная резиденция в московском Свято-Даниловом монастыре.

В 2013 г. Архиерейский собор принял новый Устав Русской православной церкви.