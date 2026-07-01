СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ (ЛАТ. SACRUM IMPERIUM ROMANUM, НЕМ. HEILIGES ROMISCHES REICH)

Крупное государственное образование, объединявшее территории Центральной Европы в 962–1806 гг.

Средневековая империя возникает в рамках концепции translatio imperii, основанной на интерпретации Книги пророка Даниила о «четырех царствах», как продолжение римской империей времен античности и одновременно уже средневековой империи Карла Великого. Основание империи традиционно связывают с коронацией Оттона I в 962 г. как «императора франков и римлян» (imperator Romanorum et Francorum), знаменующей объединение территорий Германии, Бургундии и Италии. Впоследствии состав империи менялся: с XII в. к ней принадлежит также Чехия, а наивысшего могущества она достигает при Карле V , включив также Испанию и Нидерланды. Формула «священная римская империя» (Sacrum Romanum Imperium) стала использоваться при Фридрихе Барбароссе, отразив его стремление доминировать над папством, и вошло в официальное употребление с середины XIII в. Указание на «германскую нацию» в титуле императора стало употребляться при Фридрихе III Гогенштауфане, знаменуя восприятие империи как национального государственного образования. Окончательное наименование империи зафиксировано в обращении Максимилиана I к немецкому рейхстагу 1512 г. (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation).

Идея христианской теократии, предполагающей абсолютную власть и сакральный статус императора как наместника Божия на земле, в условиях феодальной Европы представляла собой достаточно слабый политический фундамент. Императоры стояли перед необходимостью поддерживать свою власть на обширных пространствах, в частности, противостоять внутренним смутам, которым способствовал принцип выборности императора коллегией курфюрстов , и противостоять папству за главенство в христианском мире, что подтачивало империю изнутри. Сильный внутренний кризис империя переживает в XV в. в виду изменения структур средневекового общества, однако создания рейхстага, представлявшим интересы основных сословий империи, и проведение общеимперских реформ создают плацдарм для дальнейшего развития.

Превращение империи в ходе Реформации и Тридцатилетней войны в мультиконфессиональную структуру обуславливает необходимость дальнейшего ограничения власти императора и превращения общесословного рейхстага в основной орган управления. Империя Нового времени обеспечивала сохранение самостоятельности субъектов, а также защиту традиционных прав и привилегий сословий. Это государственное образование, которое, по словам Вольтера, больше не являлось «ни священной, ни римской, ни империей», просуществовало de juro до 1806 г. и было ликвидировано в ходе наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский союз, а последний император Франц II Габсбург отрекся от престола.

Иллюстрации:

Der Quaternionenadler mit den Reichsständen als Symbol des Reiches, Holzschnitt von Hans Burgkmair d. Ä., 1510.

Автор статьи: З. А. Лурье