СВЯЩЕННАЯ ЛИГА
Свящéнная лига — направленный против Османской империи союз европейских держав в период Великой турецкой войны 1683–1699 и Русско-турецкой войны 1686–1700 (см. Русско-турецкие войны XVII–XIX вв.). Условия для создания С. л. появились в результате агрессивных действий Османской империи, стремившейся расширить находившиеся под ее контролем владения в Европе. В 1683 по указу султана Мехмеда IV турецкие войска во главе с великим визирем Кара Мустафой двинулись на Вену. Император Леопольд I покинул свою столицу. От капитуляции Вену спасло внезапное появление войска во главе с королем Польши Яном III Собеским. Однако было очевидно, что война продлится долгое время. По просьбе императора папа Иннокентий XI в 1684 организовал военную лигу, куда, кроме империи, вошли Венецианская республика и Речь Посполитая. Переговоры о присоединении к данному союзу России начали прибывшие в Москву 14 мая 1684 австрийские послы С. Блюмберг и И. Жировский. Их миссия закончилась неудачей, поскольку В. В. Голицын настаивал, что до заключения антитурецкого союза Польша должна заключить с Россией «вечный мир», признав потерянные в ходе Русско-польской войны 1654–1667 территории российскими владениями. По Вечному миру 1686 Россия обязалась вступить в войну с османами. Однако Москва, стремясь сохранить максимум самостоятельности в принятии решений, не присоединилась к С. л. непосредственно, а заключила с Речью Посполитой двусторонний союз. Результатом данного союза стала Русско-турецкая война 1686–1700, важнейшими событиями которой являются Крымские походы, Азовские походы, а также оборона днепровских городков Тавани и Казы-Кермена в 1697. По указу Петра I К. Нефимонов подписал Венский договор 1697, по которому Россия стала полноправным членом С. л. С. л. прекратила свое существование с подписанием Карловицкого мира 1699. Отношения между Османской империей и Россией были урегулированы Константинопольским мирным договором 1700. Итогом войн С. л. стало прекращение новых османских завоеваний в Европе.
Лит.: Гуськов А. Г., Кочегаров К. А., Шамин С. М. Русско-турецкая война 1686–1700 годов. М., 2022. С. М. Шамин.