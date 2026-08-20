СВЯЩЕННАЯ ЛИГА

Свящéнная лига — направленный против Османской империи союз европейских держав в период Великой турецкой вой­ны 1683–1699 и Русско-турецкой вой­ны 1686–1700 (см. Русско-турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ). Условия для создания С. л. появились в результате агрессивных действий Османской империи, стремившейся расширить находившиеся под ее контролем владения в Европе. В 1683 по указу султана Мехмеда IV турецкие вой­ска во главе с великим визирем Кара Мустафой двинулись на Вену. Император Леопольд I покинул свою столицу. От капитуляции Вену спасло внезапное появление вой­ска во главе с королем Польши Яном III Собеским . Однако было очевидно, что вой­на продлится долгое время. По просьбе императора папа Иннокентий XI в 1684 организовал военную лигу, куда, кроме империи, вошли Венецианская республика и Речь Посполитая . Переговоры о присоединении к данному союзу России начали прибывшие в Москву 14 мая 1684 австрийские послы С. Блюмберг и И. Жировский. Их миссия закончилась неудачей, поскольку В. В. Голицын настаивал, что до заключения антитурецкого союза Польша должна заключить с Россией «вечный мир » , признав потерянные в ходе Русско-польской вой­ны 1654–1667 территории российскими владениями. По Вечному миру 1686 Россия обязалась вступить в вой­ну с османами. Однако Москва, стремясь сохранить максимум самостоятельности в принятии решений, не присоединилась к С. л. непосредственно, а заключила с Речью Посполитой двусторонний союз. Результатом данного союза стала Русско-турецкая вой­на 1686–1700, важнейшими событиями которой являются Крымские походы , Азовские походы , а также оборона днепровских городков Тавани и Казы-Кермена в 1697. По указу Петра I К. Нефимонов подписал Венский договор 1697 , по которому Россия стала полноправным членом С. л. С. л. прекратила свое существование с подписанием Карловицкого мира 1699. Отношения между Османской империей и Россией были урегулированы Константинопольским мирным договором 1700 . Итогом вой­н С. л. стало прекращение новых османских завоеваний в Европе.

Лит. : Гуськов А. Г., Кочегаров К. А., Шамин С. М. Русско-турецкая вой­на 1686–1700 годов. М., 2022. С. М. Шамин.