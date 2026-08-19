«СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА»

«Свящéнная дружи́на» («Святая дружина») — тайное общество, созданное в Российской империи для борьбы с революционным террором в качестве ответа на убийство Александра II . Существовало с марта 1881 по конец 1882, многие сведения о нем являются предположительными и дискуссионными.

В состав «С. д.», основанной в Санкт-Петербурге по инициативе С. Ю. Витте с ведома Александра III , вошел ряд высших чиновников и гвардейских офицеров. Организация «С. д.» представляла подобие масонской ложи с иерархией автономных «пятёрок» разных уровней. Во главе стоял Совет первых старших членов (старейшин), формировавший Центральный комитет (ЦК). Его председателем считают графа И. И. Воронцова-Дашкова .

Организационный комитет «С. д.» во главе с графом В. В. Левашевым отвечал за личный состав и осуществление ее деятельности, Исполнительный комитет под председательством П. П. Дурново — за разведывательные операции (его членом являлся, в том числе, петербургский обер-полицмейстер П. А. Грессер). Наружная охрана императора и его семьи находилась в ведении созданного при ЦК общества «Добровольная охрана». Ключевые позиции в нем занимали графы П. П. и П. А. Шуваловы, московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков. Комитеты «С. д.» существовали в Киеве, Нижнем Новгороде, Новочеркасске, Харькове и других городах, действовала широкая агентурная сеть как внутри империи, так и за границей. «С. д.» была связана с политической полицией. Общество планировало оставшиеся неосуществленными террористические акты против членов «Народной воли» и стремилось дискредитировать ее идеологию в печати. Распущено Александром III по предложению министра внутренних дел Д. А. Толстого .

Ист .: Витте С. Ю. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 1–2.

Лит. : Сенчакова Л. Т. «Священная дружина» и ее состав (Общество тайной сыскной службы в России 80-х гг. XIX в.) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1967. № 2. С. 62–83; Вклад С. Ю. Витте в развитие российской государственности. В 2 т. СПб., 2012. Т. 1: Лемке М. К. Святая дружина Александра III. Н. В. Татарчук.