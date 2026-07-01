СВОБОДНЫЕ ИСКУССТВА

Свобóдные искýсства ( лат . artes liberales) — образовательная концепция, существовавшая в греко-римской Античности и западноевропейском Средневековье. Восходит к идеалу «всестороннего образования» ( греч. ἐγκύκλικος παιδεία) древнегреческих софистов и «свободным наукам» ( греч . ἐλευθέριαι ἐπιστῆμαι) Аристотеля . Выражение artes liberales впервые встречается в трактате Цицерона «О нахождении». Под С. и. понимались дисциплины, которые были призваны охватывать весь круг знаний, за исключением его высшего уровня — философского осмысления сущего. Первая четкая характеристика состава С. и. и их классификация даны в трактате африканского философа-неоплатоника Марциана Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» (V в.), где выделены грамматика, диалектика, риторика, геометрия, арифметика, астрономия и гармония (музыка). При этом Марциан Капелла не включил в число С. и. медицину и архитектуру, поскольку они посвящены земным, а не «небесным» предметам. В начале VI в. Боэций Дакийский объединил 4 «математических» С. и. (арифметику, геометрию, астрономию, музыку) в квадривиум ( лат . «четверной путь»). Оставшиеся С. и. с IX в. были известны как тривиум ( лат . «тройной путь»). Теоретически тривиум являлся начальным образованием (примерно с 6 до 14 лет), а квадривиум предназначался для тех, кто намеревался стать ученым.

В Византии система обучения С. и. была унаследована от Античности, хотя чаще использовалось наименование ἐγκύκλικος παιδεία (общее образование). В Зап. Европе с эпохи Каролингского возрождения (VIII–IX вв.) концепция С. и. лежала в основе образования. Она отражена в педагогических трудах Аббона из Флёри, Фульберта Шартрского, Теодориха Шартрского (построенное по принципу хрестоматии сочинение «Heptateuchon», от греч . ἑπτατεύχον — «семиоружие»), Гуго Сен-Викторского (учебное пособие «Дидаскалион», где С. и. представлены как первая часть более широкого образования, заканчивающегося философией и богословием) и др.

В XIII в. в Парижском университете преподаватели и студенты С. и. впервые составили особый факультет, который стал основой для дальнейшего медицинского, юридического или богословского образования. Впоследствии эта система была принята в других университетах. Ученые XIII в. объединяли С. и. с зарождавшейся натурфилософией и метафизикой. В трудах Винсента из Бове («Зерцало доктрины») и Эгидия Римского преобладали логика в тривиуме и математика в квадривиуме. Спекулятивная математика легла в основу натурфилософии Фомы Аквинского, Роберта Гроссетеста и Роджера Бэкона. При этом с XII в. наряду со С. и. стали выделять «механические искусства» ( лат. artes mechanicae), под которыми понимали прикладные дисциплины и изобразительное искусство.

С XVI в. система семи С. и. подвергалась постепенной трансформации. В качестве особой учебной дисциплины выделилась философия (в высших католических учебных заведениях она стала рассматриваться как промежуточный этап между тривиумом и квадривиумом, в протестантских университетах выделилась в отдельный факультет, в иезуитских школах стала включать в себя диалектику и предметы квадривиума). В XIX в. система С. и. окончательно уступила место современному делению на учебные дисциплины. При этом отдельные элементы С. и. сохраняются в европейском и североамериканском университетском образовании до настоящего времени (распространены степени бакалавра и магистра С. и., существуют учебные программы по модели liberal arts and sciences).

По примеру иезуитских школ и протестантских гимназий система С. и. была заимствована в православных братских школах, которые начали появляться в Речи Посполитой в конце XVI — начале XVII в., позднее — в Киевско-Могилянской коллегии (открыта в 1632, в 1701 преобразована в Киево-Могилянскую академию ). В XVIII в. ее учебная программа стала образцом для других духовных академий Российской империи.

Ист .: Марциан Капелла . Бракосочетание Филологии и Меркурия / Пер. Ю. А. Шахова. М.–СПб., 2019.

Лит .: The Seven Liberal Arts in the Middle Ages. Bloomington, 1983; Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. М., 1989. С. Г. Мереминский.