СВОБОДНЫЕ ГОРОДА (ТАКЖЕ «ВОЛЬНЫЕ ГОРОДА», FREIE STADT, URBES LIBERAE)

В немецком праве обозначение города, являющегося самостоятельным территориально-политическим образованием.

Изначально понятие вольного города распространялось на города Священной римской империи , освобожденные от власти князей-епископов и имевшие широкие права самоуправления, полную политическую и экономическую самостоятельность (собственное налогообложение и право военной обороны). Такими городами были Базель (1000), Вормс (1074), Майнц (с 1244 до 1462 г.), Страсбург (1272), Кёльн (1288) и Шпайер (1294). В отличие от имперских городов (Reichsstadt), также обладавших большими привилегиями, свободные города пользовались большей независимостью и, в частности, оказывали военную поддержку императору только в период крестовых походов. Несмотря на некоторые юридические отличия в XV в. свободные и имперские города принимали участие в рейхстагах как сословие под общим названием «свободные и имперские города» (нем. Freie- und Reichsstädte), со временем в просторечии эта формула превратилась в «свободные имперские города».

Часть вольных городов в XIV-XVI вв. перешли к Швейцарскому союзу (например, Цюрих, Берн, Базель иЗолотурн, а в XVIII в. — Французской империи (Кольмар, Страсбург и др.). В XIX в. все вольные города были упразднены и поглощены более крупными государственными образованиями.

Иллюстрации:

Гербы имперских городов 1605 г.;

Reichsfreiheitsbrief der Stadt Lübeck, 1226 г.

Автор статьи: Лурье З. А.