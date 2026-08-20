СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО

Свобóда, Рáвенство, Брáтство ( фр . Liberté, Еgalité, Fraternité) — один из девизов Французской революции XVIII в. Каждое из этих понятий часто использовалось в то время по отдельности или совместно с другими («безопасность», «собственность» и др.), устоявшегося канона не существовало. Одними из первых данное словосочетание использовали в 1790 К. Демулен и М . Робеспьер , предложивший его в качестве девиза для Национальной гвардии. При диктатуре монтаньяров выражение «Свобода, равенство, братство или смерть» стало использоваться все чаще, появилось на фронтонах официальных зданий. К концу Революции девиз вышел из употребления, вновь появился в 1830. В Конституции 1848 значится как основополагающий принцип Французской республики. При Третьей республике (см. Франция ) вновь появился на фронтонах официальных зданий, в Конституциях 1946 и 1958 фигурирует как официальный девиз республики.

Лит .: Ozouf M. «Liberté, Еgalité, Fraternité» // Les Lieux de Mémoire. T. III. Paris, 1992. P. 582–629; Borgetto M. La Devise: «Liberté, Еgalité, Fraternité». Paris, 1997. Д. Ю. Бовыкин .