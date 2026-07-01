СВОБОДА ФРАНТИШЕК КСАВЕР

Чешский поэт, писатель и драматург.

Своим реалистическим творчеством он во многом предзнаменовал новые тенденции в чешской литературе, возникшие в 1880-1890-е гг. В своей поэзии Свобода стремился описать природные состояния, в прозе же наблюдал за распадом мещанской семьи и был психологом женских характеров.

Биография

Родился 25 октября 1860 г. в местечке Мнишек-под-Брди близ Праги в крестьянской и мелкобуржуазной семье. Поступил в пражское техническое училище, однако не закончил его и посвятил себя карьере служащего, благодаря которой он мог позволить себе заниматься литературой. Свобода был практикантом в пражском муниципалитете в 1884-1889 гг., затем – служащим в городском сберегательном банке. В 1910 г. вышел в отставку и жил в Мнишеке и Праге. В 1890 г. женился на Ружене Чаповой, ставшей известной чешской писательницей Руженой Свободовой . Овдовел в 1920 г. Скончался в Праге 25 мая 1943 г.

Творчество

В своей более чем пятидесятилетней литературной карьере Ф.Кс. Свобода был свидетелем многочисленных перемен и событий, происходящих с чешской литературой. Однако этот писатель воспринял далеко не все веяния времени и подчас стоял вне художественного и общественного развития. Его вклад в чешское литературное наследие ограничен 90-ми годами XIX в. Для поколений чешских читателей Франтишек Свобода важен своими прозаическими и драматическими произведениями, однако, основной массив его наследия составляет поэзия.

Уже в своих первых поэтических сборниках «Стихи», вышедших в 1883 и 1885 гг. и несущих отпечаток влияния поэзии Ярослава Врхлицкого , Свободе удалось избежать традиционных аллегорий. Здесь проявились реалистические черты, особенно четко заметные в более позднем сборнике «Цветы моих лучин» («Květy mych lučin», 1896). Лирические описания пейзажей нескольких чешских областей, воспевание природы и рефлексия – все это передано в стихах Свободы с небывалой для того времени реалистичностью. Во всем своем творчестве Свобода не отходит от тем и предметов, хорошо ему знакомых, и детали уводили читателя в его мир и позволяли слиться с его бесхитростным и интимным рассказом. В отношении поэта к природе присутствовали черты, типичные для провинциального человека, его внимательный и не пропускающий ни одной детали взгляд на природу сохранялся и в его драмах и в прозе о городской жизни.

Эта поэтичность повседневной жизни и внимательность к деталям присутствуют и в драмах писателя. В соответствии с тенденциями своего времени, он рисовал образ человеческого характера, сформированного средой и обстоятельствами. Так, например, обыкновенная картина из студенческой жизни «Направления жизни» («Směry života», 1892) показывает духовный кризис студента, девушка которого вышла за богатого человека из-за корыстных интересов своей семьи. На погоне за прибылью строится и драма «Распад» («Rozklad», 1893), рисующая также картину чешской деревенской жизни. Обе эти пьесы стали одними из первых в чешской литературе, где присутствуют черты реалистической прозы. Подавляющее большинство более поздних пьес Свободы – это камерные драмы и комедии, повествующие о распаде традиционной мещанской семьи. Сюжет как правило основывается на истории нравственно чистых и человечных женщин, мечтающих освободиться от унизительного положения придатка к имуществу, умножаемому их мужьями и отцами. Таковы пьесы «Маринка Валкова» (1889), «Подкошенный дуб» («Podvracený dub», 1900).

Драматургия Франтишека Свободы не изобилует большим количеством персонажей и сюжетных поворотов. Почти всегда в центре пьесы находится человек, характер которого раскрывается не посредством столкновения с другими персонажам, но с помощью диалогов, подробных характеристик и описаний. В жанре комедии Свобода добился наибольшего успеха. Публика по сей день смеется над его комедией «Последний человек» (1919), в которой комический эффект достигается благодаря контрасту мучающихся и терпеливых жен и активных и предприимчивых мужей.

В своей прозе Франтишек Свобода также уделяет наибольшее внимание женским персонажам, любовные вспышки которых описываются с величайшим вниманием к психологическим деталям. Особое место в прозаическом наследии автора занимают циклы произведений. Такова шестичастная хроника с чертами автобиографии «Расцвет» («Rozkvět», 1898), повествующая о трех поколениях одного рода. Если для первых двух поколений характерны предприимчивая бесцеремонность и нахальство, то последующее поколение художников являет собой «венец» рода, его расцвет. Это отношение к искусству как наивысшему роду деятельности человека, превосходящему по значению все остальные занятия, обнажает наивные и консервативные черты в мировоззрении автора.

На рубеже 1880-1890-х гг. творчество Франтишека Свободы было одним из самым ярких и многообещающих среди его современников. Однако оно не претерпело внутренней эволюции и сохранило консервативные черты, тогда как многие представители Чешской модерны пошли вперед и стали настоящими новаторами. Произведения Свободы подчас являются лишь иллюстрациями к его идеям, повторяющимися в различных произведениях. Черты художественного консерватизма ему удалось преодолеть лишь там, где он отошел от клише собственных убеждений и условностей и подметил черты реальной жизни – в комедиях, где автор описывал интересные типажи людей в их повседневной жизни.