СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский композитор и пианист. Один из основоположников «новой фольклорной волны».

Становление

Происходил из семьи работника почты, мать трудилась школьной учительницей. У Георгия была сестра. Когда он был в 4-летнем возрасте, отец погиб на фронтах Гражданской войны , в которой участвовал на стороне красных. В середине 1920-х годов Свиридовы перебрались в Курск, где мальчик посещал школу. Он очень любил литературу и музыку. Уже тогда он стал брать уроки игры на пианино, а затем – на балалайке. Георгий даже играл в курском ансамбле народных инструментов. С 14 до 17 лет он посещал местную музыкальную школу, преподаватели которой говорили ему о необходимости продолжить обучение.

Тогда в 1932 году юноша отправился в Ленинград, где стал студентом Центрального музыкального техникума. Его педагогами здесь были органист Исай Браудо и композитор Михаил Юдин. Тогда же Георгий начал писать музыку. В 1935 году он сочинил цикл романсов на пушкинские стихи. После техникума Свиридов поступил в Ленинградскую консерваторию, где стал учеником Петра Рязанова и Дмитрия Шостаковича , последний оказывал на молодого человека большое творческое влияние. Здесь продолжилось становление начинающего композитора. За время учебы он написал несколько симфоний и концерт для фортепиано, а также стал сочинять музыку для кинокартин («Поднятая целина», 1939; «Веселей нас нет», 1940 и др.). Выпустился в 1941 году, за четыре года до этого войдя в Союз композиторов СССР.

Расцвет

Тогда же в 1941-м Георгий был мобилизован. Обучался в военном училище воздушного наблюдения, оповещения и связи, однако вскоре был комиссован. После этого вместе с Ленинградской филармонией отправился в эвакуацию в Новосибирск, где пробыл до 1944 года. Здесь молодой композитор сочинял фронтовые песни («Песня смелых» и др.), а также создавал музыкальное оформление спектаклей эвакуированных театров («Раскинулось море широко», «Русские люди», «Отелло»).

После окончания войны Свиридов прожил в Ленинграде более 10 лет. В 1946 году стал лауреатом Сталинской премии. В середине 1950-х обосновался в столице. С 1957 года входил в правление республиканского Союза композиторов, в 1960-1970-е будучи его секретарем и первым секретарем. Именно в 1950-е композитор пришел к своему яркому, индивидуальному стилю, он стал чаще использовать русские фольклорные мотивы в своих произведениях. Свиридов обращался к традициям знаменного пения, обрядовых песен, не забывая при этом о городских песнях. В 1950-1990-е Георгий Васильевич писал в этом стиле множество вокальных сочинений, будь то произведения для хора (поэма «Ладога», хоровые концерты) или солистов (множество романсов), кантаты («Ода Ленину», кантаты для хора и оркестра) и оратории («Декабристы»). Также он создавал инструментальные произведения (пьесы для фортепиано, сонаты, симфонии и сюиты). Знаковыми стали свиридовские «Курские песни» для хора и оркестра 1964 года, еще четче обозначившие течение в русской музыке, которое обращалось к фольклорным образам и мотивам и получило название «новой фольклорной волны» (помимо Свиридова, к нему относились Родион Щедрин, Сергей Слонимский, Николай Сидельников и др.). На протяжении всего своего творческого пути Георгий Васильевич не прекращал и сотрудничество с киноиндустрией, сочиняя музыку к фильмам. Среди них «Римский-Корсаков» (1952), «Дон Сезар де Базан» (1957), «Воскресение» (1960), «Метель» (1964), «Время, вперед!» (1965), «Доверие» (1975), «Это было за Нарвской заставой» (1981), «Царь Иоанн Грозный» (1998) и др.

В 1970 году Свиридов получил звание народного артиста СССР, в 1975-м – звание Героя Социалистического Труда. Он являлся обладателем Ленинской премии (1960), четырех орденов Ленина (1965, 1971, 1975, 1985), двукратным лауреатом Государственной премии СССР (1968, 1980), Государственной премии РФ (1994). Также был обладателем множества других наград и премий.

В 1991 году Георгий Васильевич стал одним из организаторов Петровской академии наук и искусств.

Композитор был трижды женат. Первой женой стала Валентина Токарева, в браке родился сын Сергей. Вторая супруга Аглая Кониенко родила Свиридову сына Георгия. Третьей женой стала Эльза Клазер, с которой музыкант прожил до конца своей жизни.

Выдающийся композитор скончался в начале 1998 года в возрасте 82 лет. Погребен на московском Новодевичьем кладбище.