СВИДРИГАЙЛО

Свидригáйло (Швитригайла; лит . Śvitrigaila; в католическом крещении Болеслав) (между 1369 и 1376 — 10.02.1452, Луцк) — великий князь Литовский (1430–1432), князь Витебский (1393), Подольский (1399/1400–1401/1402), Брянский и Стародубский (между 1404 и 1406 — 1408), Черниговский (1420–1430), Луцкий (1442–1452). Из династии Гедиминовичей, младший сын князя Ольгерда . При жизни великого князя Литовского Витовта неоднократно выступал против него, претендуя на престол Великого княжества Литовского (ВКЛ). В периоды примирения с Витовтом участвовал в его походах против Тимур-Кутлуга и Едигея (1399), на Смоленск (1404), Великое княжество Московское (1406), Тевтонский орден (1422) и Новгород Великий (1428).

После смерти Витовта (27 октября 1430) при поддержке знати С. занял престол ВКЛ и вскоре был фактически признан польским королем Владиславом II Ягайлом ; одновременно разгорелся конфликт ВКЛ с Польшей из-за вопросов о судьбе унии и о принадлежности Зап. Подолья, находившегося в пожизненном владении Витовта. Не желая подтверждать унию с Польшей, С. заключил оборонительный и наступательный союз с Тевтонским орденом (19 июня 1431, подтвержден 15 мая 1432) и сблизился с другими соседями ВКЛ — Молдавией, Ордой , королем Сигизмундом I Люксембургом , Тверским великим княжеством (женился на двоюродной сестре великого князя Бориса Александровича); поддерживал дружественные отношения и с галицко-звенигородским князем Юрием Дмитриевичем — соперником великого князя Московского и Владимирского Василия II Васильевича Тёмного . Летом 1431 территориальные претензии Польши на Подолье и Волынь переросли в так называемую Луцкую вой­ну, завершившуюся подтверждением статус-кво. В ночь на 1 сентября 1432 в Ошмянах С. был свергнут с престола, а великим князем Литовским провозглашен Сигизмунд Кейстутович — брат Витовта, возобновивший унию с Польшей. Тем не менее, русские земли ВКЛ сохранили верность С., а сам он бежал в Полоцк. Походы С. на Литву в 1432 и 1433 не увенчались успехом, а в 1434–1435 он лишился значительной части сторонников и территорий (Луцкая земля, Вост. Подолье). Решающим стало сражение 1 сентября 1435 при Вилькомире (ныне г. Укмярге, Литва; также известно как битва на р. Свенте (Святой, Швянтойи) или при Побойске (Пабайскасе)), в котором С. и ливонское отделение Тевтонского ордена были разгромлены. После этого С. попытался утвердиться на юге ВКЛ, 4 сентября 1437 заключил соглашение с Польшей, однако к концу 1438 или началу 1439 был окончательно вытеснен с территории ВКЛ Сигизмундом Кейстутовичем.

После убийства Сигизмунда Кейстутовича (20 марта 1440) С. признал себя вассалом польского короля Владислава III и отказался от претензий на литовский престол. В 1442 был призван на княжение в Луцк волынской знатью, недовольной политикой великого князя Литовского Казимира (см. Казимир IV Ягеллончик ) и его окружения. В 1443 примирился с Казимиром IV, сохранил за собой Луцкое княжество и получил ряд владений в ВКЛ.

Лит. : Halecki O. Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka. Kraków, 1915; Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая вой­на в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. М., 2015; Его же. Свидригайло // Православная энциклопедия. Т. 62. М., 2021. С. 69–71. С. В. Полехов.