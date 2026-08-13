СВЕВЫ

Свéвы ( лат. Suevi, Suebi) — группа племен индоевропейского происхождения, обитавших в I в. до н. э. — II в. н. э. в бассейнах рек Одер, Эльба, Майн, в верховьях р. Рейн и на побережье Балтийского моря. Входили в культовый союз герминонов (ветвь западногерманских племен). Среди свевских племен античная письменная традиция ( Страбон , Тацит , Клавдий Птолемей и др.) называет семнонов, квадов, гермундуров, маркоманнов , ютунгов и другие племена континентальной Европы, тесно взаимодействовавшие друг с другом. В I в. до н. э. С. входили в племенное объединение Ариовиста, пытались обосноваться на востоке Галлии , но были вытеснены Юлием Цезарем за Рейн. В I в. н. э. ушли на Средний Дунай, вместе с маркоманами создали могучий союз родственных германских племен во главе с Марободом . В 50 С. терпят поражение от лугиев, в 92 в союзе с сарматами выступили против римлян. Во II в. главной силой на Среднем Дунае стало свевское племя квадов. В III–IV вв. в составе племенных формирований алеманнов, ютунгов, франков , вандалов и готов С. неоднократно вторгались в Римскую империю. В 406–411, примкнув к вандалам и аланам, прошли Галлию, проникли на Пиренейский п-ов, расселились в римской провинции Галлеция, захватили Бетику, опустошили земли басков и Тарракону, создали свое королевство, которое в 585 было завоевано вестготами.

Лит .: Wolfram H. The Roman Empire and Its Germanic Peoples. Berkeley–Los Angeles, 1997; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н. э. М., 2000; Díaz P. C . El reino suevo (411–585). Madrid, 2011. В. П. Буданова.