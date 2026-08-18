СВЕТОНИЙ, ГАЙ ТРАНКВИЛЛ (лат. Gaius Suetonius Tranquillus)

Римский писатель и историк.

Был сыном всадника Светония Лета, грамматическое и риторическое образование получил в Риме, где познакомился с Плинием Младшим . В 90-е гг. Светоний стал известен благодаря своим сочинениям, преподаванию риторики и адвокатской деятельности. По протекции Плиния он получает трибунскую должность в Британии, но отказался от нее; возможно, в 110-112 гг. Светоний сопровождает Плиния во время его наместничества в Вифинии. В 112 г. Плиний испросил для Светония почетное «право трех детей», хотя тот, видимо, был бездетным.

После смерти Плиния (113 г.) покровителем Светония стал префект претория Септиций Клар, которому он посвятил свое жизнеописание цезарей. В последние годы правления Траяна и при Адриане Светоний занимает три важные должности при дворе: он был императорским секретарем (ab epistulis), попечителя общественных библиотек и секретарем по ученым делам (a studiis). В 121 или 122 г. Адриан отправляет в отставку Септиция Клара, Светония и некоторых других придворных; формальной причиной стало неподобающее отношение их к императрице Сабине. О его последующей жизни ничего не известно, скорее всего, он занимался писательской деятельностью.

Светоний писал на греческом и латинском языках. Самое знаменитое его произведение – «Жизнь цезарей», биографии императоров от Юлия Цезаря до Домициана. Эти биографии построены по единому образцу: происхождение императора, его рождение и предзнаменования власти, воспитание и образование, перечень должностей, которые он занимал, описание периода правления, индивидуальные черты (внешний облик, характер, достоинства и пороки), предзнаменования смерти и сама смерть. Светоний опирался на данные императорских архивов, к которым он имел доступ, протоколы сенатских заседаний, императорскую переписку, но вместе с тем и на воспоминания очевидцев, анекдоты, уличные песни и шутки. Цель Светония состоит не в систематическом изложении событий в правление императора, а в занимательном рассказе с акцентом на частной жизни, интригах и непристойных сенсациях. Его больше занимают дворцовые сплетни, чем военные походы; единственная кампания, удостоившаяся подробного изложения, – шутовской поход Калигулы в Германию.

Кроме того, ему принадлежали сочинения «О знаменитых мужах» (De viris illustribus), сборник биографий римских поэтов, ораторов, историков, философов, грамматиков и риторов (сохранилось частично), «О царях», «О Риме», «Об общественных должностях» и ряд других антикварных и грамматических работ.

Сочинения :

De vita Caesarum / Ed. M. Ihm. Leipzig, 1907; De grammaticis et rhetoribus / Ed. G. Brugnoli. Leipzig, 1972;

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. О знаменитых людях (фрагменты). / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1964.

Библиография :

Galand-Hallyn P. Bibliographie suétonienne (Les “Vies des XII Césars”) 1950-1988. Vers une réhabilitation // ANRW. Bd. II.35.5. S. 3576-3622;

Benediktson D. T. A Survey of Suetonius Scholarship, 1938-1987 // CW. Vol. 86. 1993. P. 377-447.

Иллюстрация :

Светоний. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.