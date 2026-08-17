СВЕТОНИЙ, ГАЙ ТРАНКВИЛЛ

Светóний, Гай Транквилл ( лат. Gaius Suetonius Tranquillus) (ок. 70 н. э., Пизавр, ныне Пезаро — после 130 н. э., Рим) — римский писатель и историк. Происходил из всаднической семьи, образование получил в Риме, где познакомился с Плинием Младшим . Прославился своими сочинениями, преподаванием риторики и адвокатской деятельностью. В 112 Плиний испросил для С. «право трех детей», хотя тот, видимо, был бездетным. При Траяне и Адриане С. занимает важные придворные должности императорского секретаря (ab epistulis), попечителя общественных библиотек и секретаря по ученым делам (a studiis). В 121 или 122 С. отправлен в отставку, о последующей жизни ничего не известно.

С. писал на древнегреческом и латинском языках. Самое знаменитое произведение — «Жизнь цезарей», биографии императоров от Юлия Цезаря до Домициана . Они построены по единому образцу: происхождение императора, его рождение и предзнаменования власти, воспитание и образование, перечень должностей, которые он занимал, описание периода правления, индивидуальные черты (внешний облик, характер, достоинства и пороки), предзнаменования смерти и сама смерть. С. опирался на данные императорских архивов, протоколы сенатских заседаний, императорскую переписку, но вместе с тем и на воспоминания очевидцев, анекдоты, уличные песни и шутки. Цель С. состоит не в систематическом изложении событий, а в занимательном рассказе с акцентом на интригах и частной жизни.

Кроме того, С. написал «О знаменитых мужах» — сборник биографий римских поэтов, ораторов, историков, философов, грамматиков и риторов (сохранился частично), «О царях», «О Риме», «Об общественных должностях» и ряд других антикварных и грамматических работ.

Соч .: Жизнь двенадцати цезарей. О знаменитых людях (фрагменты) / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1964.

Лит .: Galand-Hallyn P. Bibliographie suétonienne (Les «Vies des XII Césars») 1950–1988. Vers une réhabilitation // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Bd. II.c35.5. S. 3576–3622; Steidle W. Sueton und die antike Biographie. München, 1963; Baldwin B. Suetonius. Amsterdam, 1983; Suetonius, the Biographer: Stu­dies in Roman Lives / Ed. by T. Power, R. K. Gibson. Oxford–New York, 2014. А. Д. Пантелеев.