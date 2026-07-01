СВЕТЛОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ
Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова образован 1 декабря 1978 года, как общественный музей революционной, боевой и трудовой славы.
С 1989 года - филиал Ставропольского государственного объединенного краеведческого музея имени Г.К. Праве. С 1998 года - структурное подразделение отдела культуры, с 2003 года - государственное учреждение культуры. С 2011 года - государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края.
Основной фонд музея составляют 12,5 тысяч музейных предметов, в состав которого входят коллекции предметов этнографии, техники, нумизматики, документально-архивные материалы, рассказывающие об истории Петровского района. Музей имеет постоянную этнографическую экспозицию.
Сотрудники музея в своей работе основное значение придают пропаганде истории г. Светлограда, Петровского района и Ставропольского края, ведут образовательные программы, регулярно организовывают выставки, рассказывающие о местных талантливых людях.
Средняя посещаемость музея в год 12,5 тысяч человек. Музей находится в центре города и занимает специально построенное в 1991 году здание. В создании экспозиции музея принимали участие сотрудники Ставропольского краеведческого музея В.В. Госданкер, И.А. Усова, Т.Ф. Головкова.
В 2001 году музею было присвоено имя его основателя Ильи Макаровича Солодилова, участника Великой Отечественной войны, узника фашистских концлагерей. И.М. Солодилов много лет работал заведующим отделом культуры, впоследствии возглавил Совет ветеранов, местное отделение охраны памятников истории и культуры, начав именно в это время собирать музейный фонд, параллельно работал над историческим очерком города Светлограда.
В 1986 году к 200-летию города Светлограда была издана его книга «Земли петровской светлый город». Музейные коллекции этнографии, предметов истории техники дают возможность познакомиться с жизнью и бытом первооснователей села.
Значительная часть документального фонда рассказывает о советском периоде истории города Светлограда, характерной особенностью которого являются крепкие традиции развития местных талантов.
С 1920-х годов плодотворно работает в городе народный театр, 55 лет существует широко известный ансамбль песни и танца «Нива золотая», побывавший во многих городах России и зарубежья.
Для талантливых местных мастеров изобразительного искусства в музее открыт выставочный зал, где регулярно организовываются выставки.
Иллюстрации:
Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова.