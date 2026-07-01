СВЕТЛОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ

Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова образован 1 декабря 1978 года, как общественный музей революционной, боевой и трудовой славы.

С 1989 года - филиал Ставропольского государственного объединенного краеведческого музея имени Г.К. Праве. С 1998 года - структурное подразделение отдела культуры, с 2003 года - государственное учреждение культуры. С 2011 года - государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края.

Основной фонд музея составляют 12,5 тысяч музейных предметов, в состав которого входят коллекции предметов этнографии , техники, нумизматики, документально-архивные материалы, рассказывающие об истории Петровского района. Музей имеет постоянную этнографическую экспозицию.

Сотрудники музея в своей работе основное значение придают пропаганде истории г. Светлограда, Петровского района и Ставропольского края, ведут образовательные программы, регулярно организовывают выставки, рассказывающие о местных талантливых людях.

Средняя посещаемость музея в год 12,5 тысяч человек. Музей находится в центре города и занимает специально построенное в 1991 году здание. В создании экспозиции музея принимали участие сотрудники Ставропольского краеведческого музея В.В. Госданкер, И.А. Усова, Т.Ф. Головкова.

В 2001 году музею было присвоено имя его основателя Ильи Макаровича Солодилова, участника Великой Отечественной войны, узника фашистских концлагерей . И.М. Солодилов много лет работал заведующим отделом культуры, впоследствии возглавил Совет ветеранов, местное отделение охраны памятников истории и культуры, начав именно в это время собирать музейный фонд, параллельно работал над историческим очерком города Светлограда.

В 1986 году к 200-летию города Светлограда была издана его книга «Земли петровской светлый город». Музейные коллекции этнографии, предметов истории техники дают возможность познакомиться с жизнью и бытом первооснователей села.

Значительная часть документального фонда рассказывает о советском периоде истории города Светлограда, характерной особенностью которого являются крепкие традиции развития местных талантов.

С 1920-х годов плодотворно работает в городе народный театр, 55 лет существует широко известный ансамбль песни и танца «Нива золотая», побывавший во многих городах России и зарубежья.

Для талантливых местных мастеров изобразительного искусства в музее открыт выставочный зал, где регулярно организовываются выставки.

Иллюстрации:

Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова.