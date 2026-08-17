СВЕТЛА КАРОЛИНА

Чешская писательница, основоположница жанра деревенского романа. Принадлежала к литературному поколению «маевцев» 50-70-х гг. XIX в., стремившемуся модернизировать чешскую литературу.

Становление

Родилась 24 февраля 1830 г. в Праге в обеспеченной семье. Ее отцом был торговец Юстах Ротт, матерью – Анна Вогелова. Иоанна была старшей из трех детей в семье: в 1833 г. родилась ее сестра София, ставшая писательницей С. Подлипской, а в 1837 г. – брат Йиндржих (Генрих). Семья отца принадлежала к евангелической вере. Его родню, как и быт зажиточных пражских мещан Каролина Светла описала в ряде своих городских романов и воспоминаниях («Черный Петршичек» (1871), «Воспоминания» (1874), «Несколько листов из семейной хроники» («Několik archů z rodinné kroniky», 1862)).

В 1852 г. она вышла замуж за своего преподавателя игры на фортепьяно Петра Мужака, который и вывел ее в круг чешской творческой интеллигенции, где она познакомилась с видными деятелями культуры того времени: Боженой Немцовой и Яном Нерудой . Писать Каролина Светла начала вследствие кризиса, перенесенного ею после смерти своей единственной трехмесячной дочери Боженки. Пережив эту трагедию, она отправилась в родную деревню мужа, Светлу под Ештедем, где и начала свою литературную деятельность. Это место стало источником вдохновения как для ее литературного псевдонима, так и для целого цикла ее деревенских романов и рассказов. Ее первым литературным опытом стала новелла «Двойное пробуждение» («Dvojí probuzení»), вышедшая в альманахе «Май» в 1858 г.

Творчество

Интерес к чешской истории, привитый еще отцом в детстве, проявился и в творчестве писательницы. Действие своих пражских городских романов она переносит в различные исторические эпохи. В романах «Первая чешка» (1861) и «На восходе солнца» (1864) действие разворачивается еще до начала XIX в., в романе «Дом «У пяти колокольчиков»» («Zvonečková královna», 1872) описывается эпоха реакции после правления Иосифа II , бюрократизация чешского общества и усиление роли церкви, а также тайная деятельность общества вольных каменщиков.

Центральное место в творчестве Каролины Светлы занимает ее так называемая «ештедская проза», а именно несколько романов, посвященных жизни крестьян горного Ештедского края, который писательница ежегодно посещала («Деревенский роман» («Vesnický roman», 1867), «Крест у ручья» («Kříž u potoka», 1868), «Франтина» (1870), «Безбожник» («Nemodlenec»,1873)). В этих произведениях писательница дает подробные психологические характеристики сельских жителей, ставя их на более высокий моральный уровень, чем жителей чешской столицы. В то же время она затрагивает важные этические и моральные проблемы, которые были актуальны во второй половине XIX в. В частности, Светла уделяла в своих сочинениях большое внимание отношениям между мужчиной и женщиной: ее литературными героями всегда являются женщины, которые нравственно и морально сильны. Они способны пожертвовать своей любовью ради высших идеалов. Ее героини обычно не довольны своей жизнью и не находят счастья. На их примерах Светла пытается донести свою основную идею: истинное счастье не может быть достигнуто путем нарушения моральных законов. Все ее герои – личности незаурядные. Бывает, что их образы создаются путем преувеличения, намеренного подчеркивания некоторых черт характера, идей, чувств. Их речь и речь повествователя, как правило, торжественно взволнованна, в их действиях много фантастического и тайного.

С особенной любовью Светла рисует мир народных поверий, колдовства и фольклорного колорита чешской провинции. Яркой особенностью ештедской прозы является своеобразное сочетание героизированной и незаурядной личности, действующей на фоне обыденной реальности деревенской жизни. Героические поступки персонажа часто сочетаются с деятельностью более «низкого регистра»: рутиной ежедневной работы, с любовной тщательностью описанной автором, будничными привычками, обширной сетью социальных связей.

В своем творчестве Каролина Светла создала новый тип чешского романа, со сложной композиционной канвой и четкой прорисовкой характеров персонажей. Для ее произведений характерно описание гуманистического идеала человека и поиск надличностных жизненных ценностей и моральных норм.

Помимо литературы, Каролина Светла вела активную деятельность в сфере эмансипации чешских женщин: в 1871 г. она стояла у истоков «Чешского женского производственного объединения» («Ženský výrobní spolek český»), целью которого было помогать девушкам из бедных семей в получении работы и образования. Кроме того, в 1865 г. вместе с Войцехом Напрсткой она основала так называемый «Американский клуб дам», основной деятельностью которого была организация лекций для женщин. Каролина Светла также проявила себя как журналистка. Темой ее публикаций, как правило, было положение женщин в чешском обществе.

Писательница скончалась в 1899 г. в Праге.