СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в купеческой семье. Образование получил в Киевской частной гимназии Т. А. Вальнера. Затем уехал за границу, учился в Парижском университете. Во Франции увлекся авиаделом, прошел курс летной школы в Вандоме. После возвращения на родину, создал собственную авиамастерскую, где собрал из привезённых из-за границы частей свой первый самолет. Затем благополучно прошел курс в Севастопольской авиационной школе. После начала Первой мировой войны, добровольцем отправился на фронт. Свешникова зачислили в 3-ю авиационную роту. 21 декабря 1914 г. был переведён в 7-й корпусный авиационный отряд. 10 апреля 1915 г. получил звание младшего унтер-офицера за удачную разведку позиций противника. Во время воздушного боя 22 мая 1915 г. сблизился до 80 метров с неприятельским самолетом и открыв огонь из маузера заставил противника вернуться на свою линию фронта. 9 ноября 1916 г. Свешникова отправили во Францию в составе комиссии, занимавшейся вопросами поставки авиационного оборудования. 31 апреля 1917 г. стал командиром 7-го авиационного корпусного отряда. 7 сентября 1917 г. во время разведывательного полета на самолете «Ньюпор» столкнулся с превосходящим по силе противником, вооруженным двумя пулеметами. Несмотря на огневую мощь врага, Свешникову с помощью искусного пилотирования удалось загнать вражеский самолет, который упал в расположение русских войск у деревни Познанка. За этот воздушный бой, поручик Свешников получил орден святого Георгия IV-й степени. После Октябрьской революции вместе со своим отрядом был эвакуирован в Киев, а затем в Саратов. Со Свешниковым и другими авиаторами вступил в контакт английским капитаном Джорджем Хиллом, с июня 1917 г. находившегося в России в качестве представителя Королевского летного корпуса, а на самом деле осуществлявшего разведывательную деятельность в пользу. Хилл сотрудничал и с большевиками, но на этот раз его задача состояла в том, чтобы склонить летчиков на другую сторону. В результате в июне 1918 г. Александр Николаевич вместе с несколькими другими летчиками пробрался на Север и вступил в Славяно-Британский авиационный корпус, сформированный в составе Северной экспедиции. Задача экспедиции состояла в борьбе против немцев и финнов, а также против красных. 15 августа 1918 г. Свешников стал военным лётчиком 1-го Славяно-Британского авиационного отряда и получил звание лейтенанта Королевских воздушных сил Великобритании. Совершал разведывательные и боевые вылеты. Во время очередного полета 24 декабря 1918 г. у аэроплана загорелся двигатель, Свешникову удалось посадить машину в лесу, но из-за перелома ног и переохлаждения он скончался, так и не дождавшись помощи.