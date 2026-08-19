СВЕРДЛОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ

Советский партийный и государственный деятель.

Родился в семье еврея-ремесленника. Член РСДРП с 1901 г., большевик (с 1903 г.). Во время Первой русской революции возглавлял работу большевиков Екатеринбурге и Перми, активно работал в Московской и Петербургской парторганизациях. Неоднократно арестовывался, ссылался. В 1912 г. кооптирован в состав ЦК РСДРП (б), введен в Русское бюро ЦК, член редакции газеты “Правда”. В 1913 по доносу Р. Малиновского был вновь арестован и выслан в Туруханский край.

В апреле 1917 г. руководил восстановлением Уральской партийной организации, избран на апрельскую партконференцию РСДРП(б) от Урала. Член ЦК РСДРП(б), секретарь ЦК. Депутат Петроградской думы. В июне возглавил Оргбюро ЦК. Участвовал в подготовке Октябрьского переворота .

8.11.1917 г. после отставки Л. Каменева избран председателем ВЦИК. В ноябре 1917 г. входил в руководящее бюро ЦК большевиков наряду с В. Лениным, И. Сталиным и Л. Троцким. Участвовал в выработке и проведении решения о разгоне Учредительного собрания, депутатом которого являлся. Поддержал решение СНК о заключении Брестского мира. Был председателем Комиссии по выработке Конституции РСФСР 1918 г. После покушения на Ленина 30.8.1918 г. Свердлов фактически возглавил партию и государство вплоть до выздоровления Ленина . По предложению Свердлова был принят декрет о красном терроре. Один из инициаторов политики расказачивания. До самой смерти руководил кадровой работой партии, закладывая основы организации коммунистической номенклатуры. Принимал участие в подготовке I Конгресса Коминтерна. Участвовал в работе съездов советов Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины. Во время поездки заболел и по прибытии в Москву умер.

Сочинения:

Свердлов Я.М. Сочинения. М., 1978.

Автор статьи: Шубин А.В.