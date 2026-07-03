СВЕРДЛОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник СПбИИ РАН, профессор кафедры русской истории факультета истории и социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена.

Родился 17 мая 1939 года в Ленинграде. В 1963 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета (в настоящее время – Санкт-Петербургский государственный университет).

С 1963 по 1966 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН СССР.

С 1967 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2004 года – главный научный сотрудник.

В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Латинские источники по истории Древней Руси IX—первой четверти XII в. (Германия)».

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему «Генезис и структура феодального общества в Древней Руси».

С 1990 года – профессор кафедры русской истории факультета истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (до 1991 года – кафедра истории СССР исторического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена).

C 1993 года – член Диссертационного совета Д 002.200.01 СПбИИ РАН, а также член Ученого совета СПбИИ РАН. С 1994 года – член Диссертационного совета факультета социальных наук РГПУ имени А.И. Герцена.

Автор более 320 научных публикаций. Подготовил 5 кандидатов исторических и одного кандидата философских наук. В область научных интересов входят история русского Средневековья и Нового времени, вопросы генезиса феодализма и государственной власти, историография и источниковедение.

Сочинения

Василий Никитич Татищев — автор и редактор «Истории Российской». СПб., 2009;

Генезис и структура феодального общества. Л., 1983;

Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI—первой трети XIII вв. СПб., 2003;

М.В.Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб., 2011;

Общественный строй Древней Руси в русской исторической науке XVIII—XX вв. СПб., 1996;

От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988;

Правда Русская. История Текста. Великий Новгород, 2015.

Советская историография Киевской Руси. Л., 1978. (В соавторстве.);

Советское источниковедение Киевской Руси: историографические очерки. Л., 1979. (В соавторстве.);

Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.