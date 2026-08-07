СВЕНЦИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ

Российский религиозный и общественный деятель, писатель, публицист, богослов. Деятельность Свенцицкого стала значительным явлением в т.н. «русском религиозном возрождении» начала ХХ века.

Свенцицкий – незаконнорожденный сын присяжного поверенного Б.К. Свенцицкого и мещанки Е.Ф. Козьминой. Отчество получил по имени восприемника. Учился в 3-й казанской (1892-1895), 1-й московской (1895-1898), московской частной Креймана (1900-1903) гимназиях, на историко-филологическом факультете Московского университета (1903-1907, не окончил). Испытал влияние законоучителя Казанской гимназии о. Алексия Молчанова, произведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьёва. Во время учёбы в Московском университете знакомится с В.Ф. Эрном, П.А. Флоренским, А.В. Ельчаниновым, А. Белым.

Вместе с В.Ф. Эрном в 1905 году создал Христианское Братство Борьбы (ХББ) – религиозно-политическую организацию, цель которой – борьба с самодержавием и критика официальной церкви. Участники ХББ занимались расклеиванием листовок с лозунгами протеста против синодального устройства церкви и призывами к неповиновению правительству. ХББ также выступало за созыв Церковного собора и Учредительного собрания, уничтожение эксплуатации труда и частной собственности на землю, отказ от воинской повинности. Взгляды Свенцицкого были близки т.н. «христианскому социализму» (см. работы «Христианское братство борьбы и его программа», «Что нужно крестьянам», «Взыскующим Града» (совместно с В.Ф. Эрном), все – М., 1906). Свенцицкий и В.Ф. Эрн стали одними из инициаторов создания Московского Религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьёва и Вольного богословского университета. В 1907-1908 годах Свенцицкий принимает участие в деятельности Петербургского Религиозно-философского общества. Публикуется в журналах «Век», «Живая жизнь» и др.

В 1907 году участвует в журнальной полемике о христианском отношении к власти и насилию с Е.Н. Трубецким и К.М. Агеевым (Христианское отношение к власти и насилию // Вопросы религии. Вып.1. М., 1906), где отстаивает допустимость борьбы с капиталистическим строем путём забастовок, демонстраций, распространения листовок и т.д. и осуждает подавление такой борьбы государством. Государственное насилие Свенцицкий оправдывает лишь в том случае, когда его цель – «служение истинной свободе Христовой». В 1906-1913 годах он неоднократно находится под следствием, скрывается от полиции. В 1907 году обвиняется в написании «Открытого обращения верующего к Православной Церкви» («Полярная звезда». 1906. № 8), в котором требовал всенародного поста и покаяния за расстрелы рабочих, а также наложения епитимьи на адмирала Ф.В. Дубасова (руководил подавлением Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 году). Оправдан на суде после блестящей речи в свою защиту.

Большой резонанс вызвала публикация романа Свенцицкого «Антихрист (Записки странного человека)» (СПб., 1908), главный герой которого – тайно предающийся разврату проповедник. В главном герое многие современники увидели автобиографические черты, кроме того, в ряде выведенных в карикатурном виде героев узнавались люди из окружения Свенцицкого (С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн). Тогда же он обвиняется в аморальном поведении (рождение незаконнорожденных детей от нескольких женщин), что явилось причиной исключения из МРФО памяти В.С. Соловьёва в ноябре 1908 года. В то же время происходит разрыв с прежним кругом общения. «Христианское братство борьбы» прекращает свою деятельность.

В 1909 году Свенцицкий примыкает к движению т.н. «голгофских христиан», наряду с И.П. Брихничёвым и епископом Михаилом (Семёновым) становится одним из его лидеров. Путешествует по России, сотрудничает с газетами «Новая земля» и «Царицынская мысль» (под псевдонимом «Далёкий друг» и «Друг»). Путешествия находят отражение в книге «Граждане неба. Моё путешествие к пустынникам Кавказских гор» (Пг., 1915) – о монахах-отшельниках.

В сентябре 1917 года рукоположен в иерея. Проповедник при штабе 1-й армии, с 1918 года – при Добровольческой армии, участник Юго-восточного Церковного собора. Взгляды Свенцицкого этого периода нашли отражение в работах «Общее положение России и задачи Добровольческой армии» (Екатеринодар, 1919), «Война и Церковь», «Россия – встань!» (обе – Р.н/Д., 1919). Выступает за активное сопротивление большевикам.

С 1920 года служит в московских храмах. К обновленческому движению относится негативно, публично его обличает. В 1922 году арестован и сослан в Пенджикент (1922), с 1925 года снова в Москве, служит в храме свщмч. Панкратия на Сретенке, храме свт. Николая Чудотворца на Ильинке. Декларацию местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) о лояльности советской власти не признал, разорвал каноническое и молитвенное общение с официальной церковью. В 1928 году сослан в Красноярский край. По сведениям М. Свенцицкой, в предсмертном письме митрополиту Сергию Свенцицкий принёс покаяние в отпадении от соборного единства и получил прощение. Скончался в больнице г. Канска (Красноярский край). Похоронен на Пятницком кладбище в Москве, в 1940 году перезахоронен на Введенском кладбище

Сочинения:

Собрание сочинений. В 2 т. М., 2010.