СВЕН ЭСТРИДСЕН

Свен Эстридсен ( дат. Svend Estridsen) (ок. 1019 — 28.04.1076, Содеруп) — король Дании с 1047. Сын ярла Ульфа и Эстрид Свенсдаттер, сестры Кнута Великого , дочери Свена Вилобородого. Использование матронима вместо отчества в Скандинавии — редкий обычай, употреблявшийся, когда род матери был знатнее рода отца. Детство провел в Англии, затем поселился в Швеции. Король Хардекнут назначил С. Э. ярлом в Дании. После смерти Хардекнута С. Э. присягнул королю Магнусу Доброму и стал ярлом Ютландии. Восстал, провозгласил себя конунгом; потерпел ряд поражений и бежал в Швецию. Заключил союз со своим дядей Харальдом Суровым, зятем Ярослава Мудрого . В 1046 Харальд и С. Э. напали на Данию. Затем Харальд перешел на сторону Магнуса; вместе они обратили С. Э. в бегство в 1047. В том же году умер Магнус; С. Э. вернулся в Данию и добился, что его провозгласили королем. Дальнейшая борьба между С. Э. и Харальдом завершилась миром (1064): Харальд сохранил за собой Норвегию, С. Э. — Данию. При С. Э. датчане совершили походы на Англию (1069–1070, 1075), взяли дань, но не добились территориальных завоеваний. Во внутренней политике достижением С. Э. явилась реорганизация церкви. Он разделил Данию на диоцезы с центрами в Рибе, Виборге, Архусе, Лунде и др. При нем в Дании началось строительство каменных церквей по зарубежным образцам, но с местными чертами. Были реорганизованы финансы: иноземную монету заменила датская, которую чеканил король.

Саги и хроники в основном положительно отзываются об С. Э. Согласно «Кругу Земному» Снорри Стурлу­сона , С. Э. «превосходил всех ростом и силою, ловкостью и красноречием» и «обладал всеми качествами, украшающими хорошего правителя». В схожих выражениях его хвалит «Сага о Кнютлингах», но там отмечается, что С. Э. не был победоносен в сражениях. В Роскилльской хронике он именуется «славным королем Дании», а в Лундском некрологе с него начинается перечень имен правоверных королей Дании ( лат . Nomina regum catholicorum in Dania). С. Э. был информантом хрониста Адама Бременского , сообщил ему сведения о Скандинавии. В со­временной историографии правление С. Э. рассматривается как переходная эпоха, когда в Дании отчасти сохранялись традиции викингов, но при этом уже создавалась цивилизация нового типа по примеру зарубежных стран.

Ист .: Scriptores minores historiae danicae medii aevi / Udg. M. Gertz. København, 1917; Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980; Роскилльская хроника / Пер. В. В. Рыбакова // Древнейшие государства на территории СССР. 2001. М., 2003; Адам Бременский. Деяния архиепископов Гамбургской церкви / Пер. И. В. Дьяконова. М., 2011; Сага о Кнютлингах / Пер. Т. Н. Джаксон. СПб., 2021.

Лит .: Christensen A. E. Mellem vikingetid og Valdemarstid: Et forsøg paa en syntese // Historisk Tidsskrift. Bd. 12. København, 1966. P. 31–56; История Дании. Т. 1. М., 1996; Svend Estridsen / Ed. L. Sonne, S. Croix. Odense, 2016; Джаксон Т. Н. Об отдельных противоречиях источников касательно Свена Эстридсена // У истоков и источников на международных и междисциплинарных путях. М., 2019. C. 147–155. А. Д. Щеглов.