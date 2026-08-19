СВЕДЕНБОРГ ЭММАНУИЛ

Шведский изобретатель, ученый, теософ, христианский мистик.

Ранние годы

Родился в семье епископа Еспера Сведберга и Сары Бехм. Религиозные воззрения отца оказали значительное влияние на формирование Эммануила, заложив фундамент его мистической теософии. В 1703-1709 гг. Сведенборг обучался в Уппсальском университете. Во время учебы Эммануил жил у своей сестры, в 1702 г. вышедшей замуж за Эрика Бензелиуса, священнослужителя, теолога и библиотекаря в Уппсальском университете. После завершения учебы Сведенборг в 1710 г. посетил Нидерланды, Францию и Германию. Конечной точкой его путешествия стал Лондон, где он задержался на четыре года. В английской столице Сведенборг изучал среди прочего философию и литературу, однако по-настоящему ему волновали физика и инженерное дело. В Лондоне Эммануил впервые серьезно задумался о том, чтобы стать естествоиспытателем. Его записные книжки этого периода свидетельствуют, что он позитивно смотрел на свои способности в инженерном деле.

В 1715 г. Сведенборг вернулся в Швецию, где продолжил заниматься естественными науками. В 1716 г. вместе с изобретателем Кристофером Полхемом Сведенборг был представлен ко двору короля Карла XII , где выступил с предложением создания обсерватории. В 1716-1718 г. молодой ученый опубликовал ряд научных статей в журнале «Северный Дедал», посвященных различным изобретениям. В 1718 г. Сведенборг опубликовал первую статью по теософии. В 1719 г. королева Ульрика Элеонора отметила заслуги Еспера Сведенберга перед отечеством, даровав ему и его детям почетный статус, из-за которого их фамилия была изменена со Сведенбергов на Сведенборгов.

В 1721 г. Сведенборг написал трактат «Основы химии». Годом позднее своеобразным итогом этого раннего периода в его научной карьере стали «Разнообразные исследования». В 1724 г. Сведенборгу предложили место преподавателя математики в Уппсальском университете, однако он отказался по нескольким причинам: во-первых, ученый заявил, что в основном он изучал физику, химию, геометрию и металлургию, а не математику; во-вторых, Сведенборг значительно заикался, что мешало ему публично выступать.

Ученый и мистик

В 1730-е Сведенборг увлекся изучением физиологии и анатомии. Одним из важнейших исследований этого периода является выдвинутая им теория нейронных связей и, в целом, работы нервной системы. В некоторых случаях его предположения касательно работы спинного мозга и пр. значительно опередили свое время. В это же десятилетие Сведенборг обратился к изучению акта творения как философско-религиозной идеи. В 1735 г. он опубликовал трехтомный труд «Философские и минералогические работы», где он попытался объединить философию, некоторые аспекты инженерного дела и металлургию. Эта публикация принесла Сведенборгу мировую известность. В том же году ученый опубликовал манускрипт «О бесконечном», где попытался объяснить связь между бесконечным и конечным, а также то, как душа соотносится с телом. Во второй половине 1730-х Сведенборг активно изучал философское наследие Платона, Аристотеля , Лейбница и др.

В 1743 г. Сведенборг решил покинуть Швецию и переехать в Европу, где могли найтись необходимые материалы для его нового исследования. Он задумал написать 17-томный труд «Царство жизни», посвященный объяснению идеи души с анатомической точки зрения. В 1744 г. Сведенборг прибыл в Нидерланды. Сохранился его дневник за этот год, где описаны странные сновидения, которые он впоследствии описал как борьбу между любовью к себе и любовью к Богу. Так, в одной из записей Сведенборг утверждал, что его посетил Иисус Христос, после чего его «внутренний взор получил возможность видеть обитателей мира духов, небеса и ад, и, благодаря этому, множество скрытых аспектов бытия». В откровении Сведенборгу также явилось то, что он должен оставить «занятия в земных науках и посвятить себя исключительно духовным практикам». Как следствие, ученый оставил научную деятельность и обратился к теософии. В том же году он переехал в Лондон, где начала работу над книгой «Поклонение и любовь к Богу», которая никогда не была закончена. Однако уже в 1745 г. в английской столице были опубликованы первые главы из задуманного издания.

В конце 1740-х Сведенборг начал изучать древнееврейский, чтобы иметь возможность заниматься трактовками Библии. В 1749-1756 гг. было издано его теософское сочинение, чье содержание отражено в названии «Небесные тайны, находящиеся в Св. Писании, или в Слове Господа, с диковинами виденными [Сведенборгом] в мире духов и в небе ангелов». В восьмитомном издании даны комментарии первых книг Пятикнижия. Герменевтика Сведенборга строится на теории соответствий, когда у внешнего объекта (от предмета до выражающего его слова) есть соответствующий внутренний или духовный смысл. «Небесные тайны» стали ключевым сочинение Сведенборга, закрепившим за ним славу христианского мистика Нового времени.

В 1760-е Сведенборг продолжал работать над комментариями к Библии, размышлял над отдельными аспектами человеческой жизни, например, в издании «Любовь в браке, или Супружеская любовь» (1768). Последним сочинением стала «Христианская религиозная вера» (1771). Уже после смерти Сведенборга были изданы его «9 вопросов о Троице» и «Истолкование Апокалипсиса» в 7 томах.

Теософические воззрения ученого нашли отражение в религиозном движении Новая церковь, одно из ответвлений которого рассматривает мистические сочинения Сведенборга как Откровение, нарекая их «Третьим заветом». Творчество Сведенборга нашло широкое отражение в мировой культуре, в частности, в работах таких авторов как В. Соловьев , Х. Борхес , В. Даль , У. Блейк , К. Юнг и др.