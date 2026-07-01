СВЕЧИНА СОФЬЯ ПЕТРОВНА

Писательница, фрейлина, влиятельная русская католичка.

Ранние годы. Замужество

Отец – статс-секретарь государыни Екатерины Великой Петр Александрович Соймонов. Мать – Екатерина Ивановна Болтина, дочь знаменитого историка . У Софьи была младшая сестра Екатерина, впоследствии княгиня Гагарина. Верный соратник Екатерины II Петр Александрович назвал свою старшую дочь немецким именем императрицы.

Родители девочки была весьма образованными людьми. Свои знания они передавали детям. Софья прекрасно владела как русским, так и европейскими языками. Также она знала латынь, еврейский и греческий языки.

Во второй половине 1790-х девушка стала фрейлиной супруги нового государя Павла I Марии Федоровны . Большой ум и природное обаяние, грация и миловидность обеспечили успех Софьи в обществе.

Вскоре в 17-летнем возрасте она сочеталась браком с военным губернатором столицы Николаем Сергеевичем Свечиным. Жених был старше невесты на 25 лет, однако брак был желанием Петра Соймонова. Последний не сумел сохранить своего высокого положения при государе Павле Петровиче, вскоре после опалы он скончался. Не угодил Павлу и супруг Софьи. Свечины стали вести частную жизнь в Петербурге.

Свое время Софья Петровна делила между заботами о своей младшей сестре и приемной дочери (своих детей у нее быть не могло) и обильным чтением. Молодая женщина штудировала не только французские романы, но и сочинения таких философов, как Кант , Декарт и Гегель .

Католичка и литератор

Невозможность иметь детей, вполне вероятно, послужила обращению Свечиной к религии. В 1810-е годы интерес к религиозным вопросам в обществе был достаточно высок, тон чему задавал и сам император Александр I . В российской столице обитало много французов-католиков, зачастую успешно склонявших русских дворян к принятию своей веры. Один из них, кавалер д’Огар своими размышлениями о католицизме привлек внимание вдумчивой и страдающей Софьи Петровны. Она начала общаться с другими католиками, самым ярким из которых был дипломат и философ Жозеф де Местр , находившийся в России по службе. Католик-консерватор, он делился своими идеями о главенстве церкви в государственной жизни с самим государем.

Испытывая сильное влияние католиков, Свечина, однако, долго не решалась присоединиться к какой-либо конфессии. В итоге в 1815 году она приняла католицизм. Но после того, как весной 1820 года из России были изгнаны иезуиты, исповедовать римскую веру стало небезопасно. Поначалу Софья Петровна скрывала ее, но затем правда вышла наружу. Поступок Свечиной многими осуждался, однако император Александр Павлович не спешил присоединяться к этому. Все же злословие света сделало жизнь женщины невыносимой – в итоге через год после своего обращения она уехала во Францию. Несколько лет понадобилось ей для улаживания дел на родине, после чего Софья Петровна окончательно поселилась в Париже.

По примеру де Местра Свечина стала настоящим религиозным консерватором. Она была рьяной католичкой и разделяла идеологию ультрамонтанства, отстаивавшего главенство папы римского над всеми духовными и светскими властями. Во французской столице Софья Петровна организовала собственный салон, ставший очень популярным среди многих известных деятелей Франции. Причиной его известности была сама личной хозяйки, обладавшей большим умом, знаниями и красноречием. Участвовавшая в пропаганде католицизма среди соотечественников, Свечина предоставляла свой дом для их обращения в веру. Ее влияние в католической среде было велико.

Вошла в историю Софья Петровна и как литератор. Ее перу принадлежали сборники афоризмов и обширная переписка, все это на французском языке. Произведения Свечиной издавались уже после ее кончины, которая произошла летом 1857 года в Париже. Фрейлине, писательнице и верной католичке было тогда 74 года.