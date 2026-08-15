СВЕЧИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

сын генерал-майора, из дворян Московской губернии. Окончил 2-й кадетский корпус (1893), Николаевское кавалерийское училище по 1-му разряду (1895), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1902), годичный курс Офицерской кавалерийской школы (1903). Унтер-офицер (с 10.08.1894). Портупей-юнкер (с 23.01.1895). Корнет (с 12.08.1895). Поручик (с 06.12.1899 со старшинством с 12.08.1899). Штабс-ротмистр гвардии (за отличные успехи в науках в академии, с 28.05.1902). Переименован в капитаны (с 16.02.1904). Подполковник (с 22.04.1907). Полковник (со старшинством с 10.04.1911). Генерал-майор (со старшинством с 25.07.1915). Генерал-лейтенант (с 1917 со старшинством с 03.10.1917). На службе с 31.08.1893 (служба считается с 01.10.1893). В Лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны полку, командир эскадрона (21.10.1903-19.02.1904), зачтено за двухгодичное командование, прикомандирован к полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства в кавалерийском полку (01.05-02.09.1910). Причислен к Генеральному штабу (с 03.06.1902). В штабе войск гвардии и Петербургского военного округа (с 03.06.1902). Прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе для изучения технической стороны кавалерийского дела (28.10.1902-29.09.1903). Переведен в Генеральный штаб (Высочайший приказ 16.02.1904). Участник русско-японской войны (с 07.03.1904). Помощник старшего адъютанта управления генерал-квартирмейстера Маньчжурской армии (12.02.1904-05.08.1905, в должности с 13.03.1904). Командирован для выбора позиций у р. Шахэ, Мукдена и Телина (18-30.03.1904). Командирован для рекогносцировки позиции Хутуай-Яючи Мындяфан по дороге Ляоян – Фынхуанчен (в Ляоянском бою составила позицию Х армейского корпуса и левого фланга III Сибирского) (16-18.04.1904). Послан по дороге Ляоян – Саймацзы для выбора и указания позиции 23-му Восточно-Сибирскому стрелковому полку на перевале Фыншуйлин 3-й (18-24.04.1904). Выбрал пути из долины Сяолинза в Ляоян юго-западнее дороги Сяолинцзы – Ляоян (04-05.05.1904). Командирован за начальника штаба Тхазелинского отряда (2 батальона Томского полка, 4 орудия 2-го Сибирского артдивизиона, 4 сотни 2-го Верхнеудинского казачьего полка) (04-20.06.1904). Рекогносцировал позицию совместно с Генштаба подполковником Циховичем у Хайчена и авангардную у Шуйцюана по дороге из Ташичао в Хайчен (28.06-04.07.1904). Производил рекогносцировку расположения правого фланга японцев у города Кайджоо (05-08.07.1904). Производил рекогносцировку левого фланга японской позиции у Сихеяна на дороге Ляоян – Саймацзы (10-11.07.1904). В Ляоянском бою был послан к 12-му сибирскому Барнаульскому полку, с которым участвовал в атаке д. Юцзячжуанцзы западнее железной дороги (17.08.1904). Остальные дни Ляоянского боя участвовал в составе штаба Маньчжурской армии, исполнял различные поручения боевого характера (18-24.08.1904). Командирован к Оровайскому пехотному и 2-му Дагестанскому конному полкам, с которыми совершил фланговое движение от Хуаньшана к Фаншену (25.08-02.09.1904). Командирован в конный отряд генерала Мищенко, с которым участвовал в боях на р. Шахэ (22.09-30.10.1904). Обер-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при главнокомандующем на Дальнем Востоке (с 24.11.1904). Командирован для исследования местности между Гатулинской позицией и расположением японцев (05-15.12.1904). Командирован в конный отряд генерал-адъютанта Мищенко, с которым участвовал в набеге на город Инкоу (24.12.1904-06.01.1905). Командирован для связи в отряд генерала Косаговского, с которым участвовал в Сандепуской операции в овладении деревнями Мамыкай и Читайцзы (11-22.01.1905). В боях при Мукдене участвовал в составе штаба главнокомандующего, где исполнял различные поручения боевого характера. Командирован для исследования местности к западу от дороги Балиенчен-Дава до монгольской границы (19-28.03.1905). И.д. штаб-офицера для поручений при начальнике штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке (05.05-08.12.1905). Командирован для рекогносцировки участка японской позиции к западу от реки Дун-Ляохэ (01-15.07.1905). Командирован для исследования реки Дун-Ляохэ от слияния ее с рекой Си-Ляхэ до японского расположения (04-14.08.1905). Старший адъютант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии (08.12.1905-20.02.1907, вступил в должность 25.02.1906). Отбыл из Маньчжурии (07.02.1906). Штаб-офицер для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа (с 20.02.1907, утв. 06.05.1907, на 1914). Участник Первой мировой войны. Начальник штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии (с 1914). Командир 14-го драгунского полка (с 1915). Командующий Лейб-гвардии Кирасирским Ее Величества полком (с 19.12.1915). Начальник штаба гвардейского кавалерийского корпуса (с 29.03.1917). Командующий Сводной кавалерийской дивизией (с 12.05.1917). Командир I кавалерийского корпуса (с 09.09.1917). Участник Гражданской войны. В Донском казачьем войске (с 30.12.1917). Участник Степного похода. Начальник штаба обороны Новочеркасска (с кон. 03.1918). Писарь (с 04.1918), начальник оперативного отдела штаба, и.о. начальника штаба Южной (Заплавской) группы. Член донской миссии на Украине для вывоза снаряжения (05-11.1918). В делегации ВСЮР в Великобританию и Францию (с 12.1918). В распоряжении атамана Всевеликого войска Донского (1919). Эвакуировался из Новороссийска в Константинополь (20.03.1920) на корабле «Константин». В эмиграции в Црквенице (Сербия). Проживал в Германии и Франции. Член общества русских офицеров Генерального штаба. Начальник подотдела РОВС. Председатель отдела Союза инвалидов. Начальник отдела РОВС (с 1930). Почетный член объединения Лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка (на 1951). Председатель 4-го отдела гвардейского объединения. Сотрудник журнала «Военная Быль». Умер в Ницце. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (1904), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1904, утв. 1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1904, утв. 1906), Золотое оружие с надписью «За храбрость» (1905, утв. 1906), Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (1905, утв. 1906), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (1905, утв. 1906), Св. Анны 2-й ст. (1908), Бухарский орден Золотой Звезды 3-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 10.02.1896), серебряная медаль в память священного коронования их императорских величеств (28.06.1897). Супруга (не ранее 1907) Ольга Николаевна Клунникова (умерла 13.06.1974), сын Андрей (1912 г.р., умер после 1964 во Франции). Брат А.А. Свечина.

Соч.: Набег конного отряда генерал-адъютанта Мищенко на Инкоу: Организация и производство набега. СПб., 1907; Кавалерия на войне: По примерам действий отряда генерала Мищенко. СПб., 1909; Устав полевой службы шведской армии: Изд. 1907 г. Перевод М.А. Свечина. СПб., 1909; Северо-западная граница России в различные эпохи и Выборгская губерния. СПб., 1910; Шведская армия. СПб., 1910 (в соавт. с П. Ассановичем); Норвежская армия. СПб., 1911; Шведская инструкция для действий войск зимой. Перевод М.А. Свечина. СПб., 1912; Шведская армия. Пг., 1915 (в соавт. с П. Ассановичем); Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964.