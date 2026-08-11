СВЕЧИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Выдающийся русский генерал и военный теоретик.

Свечин родился в семье военных в 1878 году. Он окончил 2-й кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал в Русско-японской войне 1904-1905 годов, активно публиковался в военной печати. Перу Свечина принадлежала один из первых трудов по истории Русско-японской войны.

Свечин принял участие в Первой мировой войне, на которой командовал 6-м Финляндским стрелковым полком, был начальником штаба 7-й пехотной дивизии и начальником отдельной Черноморской морской дивизии. Имел два ордена Св. Георгия и георгиевское оружие с надписью «За храбрость». Февральская революция застала его в должности начальника штаба 5-й армии.

Судя по показаниям Свечина, данным в 1931 году, октябрьский переворот он встретил враждебно. Однако в марте 1918 года генерал-майор Свечин вступил в Красную армию. Это решение он объяснял угрозой со стороны немцев. Непосредственного участия в Гражданской войне он не принял. Некоторое время он был руководителем Смоленского района Западной завесы и начальником Всероссийского главного штаба. Затем, с октября 1918 года, поступил на работу в Академию Генерального штаба РККА. Был одним из руководителей Военно-исторической комиссии по исследованию опыта мировой и гражданской войн и на этом посту заложил основы научного изучения Первой мировой войны. Кроме того, Свечин перевел несколько работ и воспоминаний о войне.

Определенное влияние на военно-исторические взгляды Свечина оказал немецкий военный историк Г. Дельбрюк. Вслед за ним Свечин принял разделение стратегии на измор и на сокрушение и отстаивал взгляд, что СССР в будущей войне следует руководствоваться именно стратегией измора. Войну он понимал в тесной связи с политикой и экономикой. Эти идеи он развивал в своих основных трудах - «Стратегии» и «Эволюции военного искусства».

Советская власть не доверяла бывшим царским офицерам на своей службе. С начала 1920-х годов за Свечиным было установлено агентурное наблюдение. Сам он позднее признавал, что, как и многие в его кругу, верил «что Сов[етская] власть окажется подверженной перерождению перед властными требованиями экономики», однако военные вопросы интересовали его в большей степени, чем политические. Подозрительность в отношении Свечина подкреплялась контактами с братом М.А. Свечиным, жившим во Франции, и с Д.К. Лебедевым, сбежавшим в Эстонию. Кроме того, Свечин обладал сложным характером, что приводило его к конфликтам со многими выдающимися сослуживцами, включая М.Н. Тухачевского, С.С. Каменева и М.Д. Бонч-Бруевича. В 1931 году Свечин был арестован по делу «Весна», оговорил себя под давлением и был осужден на 5 лет лагерей. В том же году Тухачевским была организована травля военного теоретика и издание книги «Против реакционных теорий на военно-научном фронте. Критика стратегических и военно-исторических взглядов проф. Свечина». Однако Свечин вышел на свободу уже в 1932 году и был восстановлен в РККА. По одной из версий, его освобождение обусловлено нападением Японии на Китай осенью 1931 года. Советской власти потребовались специалисты по японской армии. После освобождения Свечин работал в разведывательном управлении, а потом в Академии Генерального штаба. Новый арест последовал 30 декабря 1937 года. Свечин был осужден за участие в контрреволюционной организации и подготовке террористических актов. 29 июля 1938 года он был расстрелян.