СВЕЧИН, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ

Свечи́н, Александр Андреевич (17[29].08.1878, Одесса — 29.07.1938, Москва) — русский и советский военачальник, военный теоретик, публицист и педагог. Родился в семье полковника А. М. Свечина. Окончил Николаевскую академию генерального штаба в 1903 по I разряду, причислен к Генеральному штабу. Дослужился в царской армии до звания генерал-майор в 1916. С марта 1918 в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Занимал должности руководителя Смоленского района Западной завесы, начальника Всероссийского главного штаба. С октября 1918 нес службу в Академии Генштаба, занимал пост главного руководителя военных академий РККА по истории военного искусства и по стратегии. Занимался военно-научной работой, автор ряда трудов по военному делу, среди которых классический труд «Стратегия». В 1920-х выдвинул концепцию стратегической обороны, или «стратегии измора», полагая, что ближайшая будущая вой­на будет вестись на истощение военных и экономических ресурсов ее участников. В 1930 арестован, отпущен, но повторно арестован в феврале 1931 по делу «Весна» и осужден на 5 лет лагерей. Был освобожден в феврале 1932. После освобождения продолжил службу в РККА, получил звание комдива. Снова был арестован 30 декабря 1937 Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной организации и подготовке террористов был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян.

Соч .: Стратегия. М., 1926; Искусство вождения полка по опыту вой­ны 1914–18 гг. М.–Л., 1930. Т. I.

Лит. : Черушев Н. С. Удар по своим. Красная Армия: 1938–1941. М., 2003; Кокошин А. А. Выдающийся отечественный военный теоретик и вое­начальник Александр Андреевич Свечин: о его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. М., 2013. Д. К. Баканов.