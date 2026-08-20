СВАНИДЗЕ (КРЫЖАНОВСКАЯ) Аделаида Анатольевна

Родилась 02.06.1929, г. Москва. Окончила исторический факультет МГУ в 1952 г.

Кандидатская диссертация : Ремесло и ремесленники в средневековой Швеции XIV-XV вв. (ИВИ АН СССР, 1965).

Докторская диссертация : Средневековый город и рынок в Швеции XIII-XV вв. (ИВИ АН СССР, 1981).

Доктор исторических наук, профессор , главный научный сотрудник, научный руководитель Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН.

С 1965 года на преподавательской работе в МГУ, одновременно с 1993 года — в РГГУ.

Иностранный член Международной комиссии по истории университетов (ICHU), председатель редакционного совета журнала «Средние века», член редколлегии изданий: «Средневековый город», и «Северная Европа». Вице-президент Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего Нового времени. Почетный член Общества древностей Швеции.

Учителя : Е.В. Гутнова, А.Я. Гуревич, А.С. Кан, Я. А. Левицкий, С. Сказкин.

Область интересов : Скандинавские страны в средние века; средневековый город, ремесло и торговля; история культуры.

Сочинения: Сванидзе А.А. Город в мире исландских саг // Средневековый город: Межвуз. сб. Саратов, 2009. Вып. 20;

Сванидзе А.А. Королевский пир в средневековой Скандинавии: от саг до «Хроники Эрика» // Власть, общество, индивид в средневековой Европе / Отв. ред. Н.А. Хачатурян. М.: Наука, 2008;

Сванидзе А.А. Пир и мятеж в королевском окружении средневековой Швеции // Искусство власти. Сборник в честь профессора Н.А. Хачатурян / Отв. ред. О.В. Дмитриева. СПб.: Алетейя, 2007;

Сванидзе А.А. Супружество в мире исландской саги // Гендер и общество в истории. СПб.: Алетейя, 2007;

Сванидзе А.А. The Topology of the Genesis of the Medieval Town: Europe and Scandinavia // Medieval Towns in Northeastern Europe. Tönning. 2007.