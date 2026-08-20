СВАНИДЗЕ, АДЕЛАИДА (АДА) АНАТОЛЬЕВНА

Сванидзе, Аделаида (Ада) Анатольевна (урожд. Крыжановская) (02.06.1929, Москва — 18.06.2016, там же) — российский историк-медиевист, специалист по истории Скандинавских стран и социально-экономической истории средневековой Европы. В 1952 окончила исторический факультет МГУ, получила рекомендацию в аспирантуру, но в приеме было отказано, поскольку С. была дочерью репрессированного. Работала учителем истории; в 1960 поступила на работу в Институт истории АН СССР (с 1968 — Институт всеобщей истории РАН) в сектор Средних веков (ныне отдел Западноевропейского Средневе­ковья и раннего Нового времени), где прошла путь от младшего научного сотрудника до заведующей отделом. В Институте истории стала работать над новой для отечественной медиевистики тематикой — социальной историей Швеции зрелого и позднего Средневековья. В становлении С. как ученого значительную роль сыграли учителя и старшие коллеги: ведущие отечественные медиевисты С. Д. Сказкин , Е. В. Гутнова , В. В. Стоклицкая-Терешкович , М. М. Смирин , Е. А. Косминский , Я. А. Левицкий . В 1965 С. защитила кандидатскую диссертацию «Ремесло и ремесленники средневековой Швеции (XIV–XV вв.)», в 1980 — докторскую диссертацию «Средневековый город и рынок в Швеции XIII–XV вв.»; на основе диссертаций были опубликованы монографии. Характерная черта подхода С. заключалась в том, что средневековый город рассматривался как структура, находящаяся в тесной взаимосвязи с аграрным сектором и являющаяся частью феодального социума. Как справедливо указывает Н. А. Хачатурян, исследования С. стали «органичной частью нового направления в изучении средневековой истории». Это новое направление, заданное трудами Косминского, Левицкого, Л. А. Котельниковой, С. и других исследователей, способствовало углублению научных знаний о средневековом социуме, корректированию марксистских представлений, согласно которым город противопоставлялся феодальному укладу как «нефеодальная» структура.

С. — автор более 300 научных публикаций. Как автор и член редколлегий внесла значительный вклад в коллективные монографии «История Швеции» (1974), «История крестьянства в Европе» (Т. 2, 1986), «История Европы» (Т. 3, 1992), «История Дании» (Т. 1, 1996), «История культуры стран Западной Европы» (1999). Под ее редакцией издан труд «Город в средневековой цивилизации Западной Европы» (Т. 1–4, 1999–2000). Автор и рецензент учебных пособий, разделов в университетском учебнике истории Средних веков, редактор школьных учебников. Плодотворно работала с молодыми учеными; в МГУ и РГГУ читала курсы истории средневековой Скандинавии и средневековой Швеции. Под научной редакцией С. изданы переводы источников по средневековой истории Сев. Европы: «Хроника Эрика» (1994), «Хроника Энгельбректа» (2002), «Шведская хроника» Олауса Петри (2012), сборник «Из ранней истории шведского народа и государства» (2000). В 1988–2006 являлась ответственным редактором научного ежегодника (ныне журнал) «Средние века»; как редактор основывалась на принципах демократичности, плюрализма идей и мнений, внимания к новым подходам и уважения к традициям.

Доктор исторических наук, профессор, иностранный член Королевского общества по изданию рукописей, относящихся к Скандинавской истории (Швеция).

Лит. : Хачатурян Н. А. А. А. Сванидзе — личность, труды, поколение // Средние века. М., 2000. Вып. 61. С. 3–26. А. Д. Щеглов .